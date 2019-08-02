Московские суды арестовали 88 человек после митинга 27 июля

После несогласованной с властями акции суды получили более 1000 административных дел: 332 человека оштрафованы, 88 — арестованы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Городские суды получили 1038 административных дел о нарушениях по итогам несанкционированной акции, которая прошла в центре столицы 27 июля. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По итогам заседаний к административных арестам до 30 суток были приговорены 88 человек. Еще 332 человека были оштрафованы на суммы от 10 тыс. до 150 тыс. руб. Решения вынесены против москвичей, а также жителей Московской, Тульской, Калужской, Самарской областей, сказала Солопова.

В Москве 27 июля прошла несогласованная с властями акция «За честные выборы» в поддержку независимых кандидатов, которых Мосгоризбирком не допустил до участия в выборах. Полиция призывала граждан воздержаться от участия в мероприятии. В итоге, по данным МВД, были задержаны 1074 человека. «ОВД-Инфо» сообщал о 1373 задержанных.

Следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках на акции (ч. 1, 2 и 3 ст. 212 УК) и три уголовных дела о применении насилия в отношении полицейских (ст. 318 УК).