Суд арестовал двенадцатого фигуранта дела о беспорядках на акции в Москве

Решением Басманного суда Москвы Данила Беглец арестован на два месяца, до 9 октября. Данила Беглец — подозреваемый по делу о массовых беспорядках на не согласованном с властями митинге 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. О решении суда РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

О задержании Беглеца утром в пятницу сообщил Следственный комитет. Он стал 12-м фигурантом дела о массовых беспорядках. Обвинения ему предъявлены по ч. 2 ст. 212 УК (участие в беспорядках), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Следствие сообщило, что мужчину объявляли в розыск.

Вместе с Беглецом был задержан еще один фигурант дела Айдар Губайдулин.

27 июля в Москве прошла акция в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, которых избирком отказался регистрировать из-за нарушений в сборе подписей. Акция не была согласована с властями. Полиция по ее итогам сообщила о 1074 задержанных, правозащитники говорили о 1373.