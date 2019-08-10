Подозреваемый по делу о беспорядках режиссер Васильев попал в реанимацию

Режиссер Дмитрий Васильев, который проходит подозреваемым по делу о массовых беспорядках в Москве на не согласованной властями акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, прошедшей 27 июля, был экстренно госпитализирован. Об этом сообщил РБК ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

«Васильев был госпитализирован сегодня из изолятора временного содержания по Северо-восточному округу Москвы в городскую больницу. По моей информации, он находится в реанимации», — сказал он.

Мельников отметил, что в настоящее время медики оказывают ему необходимую медицинскую помощь и проводят обследование. «Со своей стороны ОНК будет пристально следить за соблюдением права Васильева на получение необходимой медицинской помощи», — добавил секретарь ОНК.

Мельников также отметил, что председателю СПЧ при президенте России

Михаилу Федотову было направлено обращение из-за недопуска адвоката в палату режиссера, что нарушает его конституционные права. По этому же поводу Мельников обратился и к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Адвокат Татьяна Прилипко сообщила «ОВД-Инфо», что Васильева госпитализировали из-за повышенного уровня сахара в крови. Она отметила, что у Васильева диабет, однако ему не разрешили взять с собой в камеру инсулин и глюкометр. Приезжавшие ночью врачи скорой помощи сообщили, что не имеют права писать справку о невозможности проведения следственных действий.

Дмитрий Васильев — режиссер научно-популярного и познавательного телеканала «Доктор». Он является одним из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, возбужденного после акции в Москве 27 июля. Обвинение ему пока не предъявили.