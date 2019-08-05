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Berkshire Hathaway $226 (+12,97%) прогноз Morgan Stanley к 03.01.20
Доллар/Рубль ₽63 (-3,45%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
ТГК-1 ₽0,013 (+28,71%) прогноз ВТБ Капитал к 31.07.20
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В Москве арестовали более 100 участников митингов 27 июля и 3 августа
Из 127 поступивших дел об административных правонарушениях по итогам акции 3 августа суды вынесли 30 постановлений о штрафах и более 20 — об аресте. После предыдущего митинга городские суды отравили под арест 88 человек
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московские суды отправили под арест более 20 участников несогласованной со столичными властями протестной акции, которая прошла 3 августа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Постановления об аресте выносили Бабушкинский, Гагаринский, Дорогомиловский, Зеленоградский, Кунцевский, Нагатинский, Пресненский, Симоновский и другие суды. Всего они получили 127 дел об административных правонарушениях.

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Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

«Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено 30 постановлений о наложении административного штрафа, более 20 постановлений — об административном аресте», — говорится в сообщении Мосгорсуда.

Политика
Московские суды арестовали 88 человек после митинга 27 июля

По итогам предыдущего несогласованного митинга, прошедшего 27 июля, суды арестовали 88 человек. Таким образом, число арестованных участников двух последних протестных акций перевалило за 100 человек. Тогда суды получили более тысячи административных дел и помимо арестов вынесли 332 постановления о штрафах.

Акции 27 июля и 3 августа являются частью серии протестов, которые проходят в Москве уже несколько недель. Поводом для них стал отказ избиркомов регистрировать на осенние выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Митинг 27 июля стал самым массовым по числу задержаний — тогда правоохранители задержали более тысячи человек. Во время митинга 3 августа, по официальным данным, были задержаны 600 человек, по данным правозащитников — тысяча.

Авторы: Анна Трунина, Маргарита Алехина
Теги: Москва, арест, митинг, несанкционированная акция
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