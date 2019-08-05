В Москве арестовали более 100 участников митингов 27 июля и 3 августа

Московские суды отправили под арест более 20 участников несогласованной со столичными властями протестной акции, которая прошла 3 августа. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Постановления об аресте выносили Бабушкинский, Гагаринский, Дорогомиловский, Зеленоградский, Кунцевский, Нагатинский, Пресненский, Симоновский и другие суды. Всего они получили 127 дел об административных правонарушениях.
«Из числа рассмотренных, к примеру, уже вынесено 30 постановлений о наложении административного штрафа, более 20 постановлений — об административном аресте», — говорится в сообщении Мосгорсуда.