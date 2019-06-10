Полиция сообщила о ДНК нескольких человек на пакетиках из дела Голунова

Полиция сообщила о ДНК нескольких человек на пакетиках из дела Голунова

Экспертиза ДНК на пакетиках с наркотиками, якобы найденных у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, будет завершена 11 июня во второй половине дня, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«О результатах экспертизы будет немедленно информирована общественность.

На данный момент можно сказать, что на пакетах присутствует ДНК нескольких человек», — рассказали в полиции.

В МВД особо обратили внимание на то, что образцы ДНК были найдены не внутри пакетиков, а на их упаковке.

РБК обратился за комментарием к адвокату журналисту Сергею Бадамшину.

Ранее адвокат Дмитрий Джулай сообщал РБК, что на смывах с ладоней рук и на ногтях Голунова не нашли следов наркотических веществ. Из этого следует, что в день задержания к наркотикам он не прикасался. Как объяснял РБК директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков, подобные результаты экспертизы доказывают, что контакта с наркотическими веществами Голунов не имел порядка двух недель. Наркотики не нашли и в организме Голунова.