Редакция «Медузы» сообщила о поступавших 13 месяцев угрозах Голунову

В редакции «Медузы» подтвердили слова арестованного журналиста Ивана Голунова о том, что ему поступали угрозы из-за расследования. В издании утверждают, что знают имена тех, кто организовал преследование корреспондента

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Журналист Иван Голунов незадолго до своего задержания сдал в редакцию текст расследования, над которым работал более года. Все это время ему поступали угрозы, рассказал главный редактор «Медузы» Иван Колпаков в своем заявлении на сайте издания.

Колпаков отметил, что в редакции «на 100 процентов» уверены в том, что преследование Голунова правоохранительными органами связано с его работой. «Чем больше проходит времени с момента его задержания, тем точнее мы понимаем, кто именно мог организовать силовую операцию против него. На протяжении как минимум 13 последних месяцев Иван Голунов получал угрозы от героев еще не вышедшего текста. За пару часов до задержания Иван сдал этот текст своему редактору Алексею Ковалеву — вот такие они удачливые люди», — рассказал он.

Колпаков добавил, что редакция пока не может сообщить тему расследования и назвать имена тех, кто организовал его преследование. Это связано с тем, что расследование будет продолжено. «Мы планируем привлечь к этой работе коллег из других российских изданий — и опубликовать этот текст на разных площадках, включая зарубежные медиа», — написал главред «Медузы». В то же время он отметил, что «речь идет не о московской мэрии». Ранее Голунов опубликовал ряд расследований о работе столичной администрации.

Слова Колпакова подтверждают заявление Голунова, которое журналист сделал в зале суда, где проходило заседание по избранию ему меры пресечения. Корреспондент «Медузы» рассказал, что ему поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. «В этой статье есть сведения о связях с этим бизнесом силовиков из УФСБ по Москве и области», — говорил он.