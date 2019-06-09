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Преследование Ивана Голунова ,  
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Редакция «Медузы» сообщила о поступавших 13 месяцев угрозах Голунову
В редакции «Медузы» подтвердили слова арестованного журналиста Ивана Голунова о том, что ему поступали угрозы из-за расследования. В издании утверждают, что знают имена тех, кто организовал преследование корреспондента
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Журналист Иван Голунов незадолго до своего задержания сдал в редакцию текст расследования, над которым работал более года. Все это время ему поступали угрозы, рассказал главный редактор «Медузы» Иван Колпаков в своем заявлении на сайте издания.

Колпаков отметил, что в редакции «на 100 процентов» уверены в том, что преследование Голунова правоохранительными органами связано с его работой. «Чем больше проходит времени с момента его задержания, тем точнее мы понимаем, кто именно мог организовать силовую операцию против него. На протяжении как минимум 13 последних месяцев Иван Голунов получал угрозы от героев еще не вышедшего текста. За пару часов до задержания Иван сдал этот текст своему редактору Алексею Ковалеву — вот такие они удачливые люди», — рассказал он.

Колпаков добавил, что редакция пока не может сообщить тему расследования и назвать имена тех, кто организовал его преследование. Это связано с тем, что расследование будет продолжено. «Мы планируем привлечь к этой работе коллег из других российских изданий — и опубликовать этот текст на разных площадках, включая зарубежные медиа», — написал главред «Медузы». В то же время он отметил, что «речь идет не о московской мэрии». Ранее Голунов опубликовал ряд расследований о работе столичной администрации.

Слова Колпакова подтверждают заявление Голунова, которое журналист сделал в зале суда, где проходило заседание по избранию ему меры пресечения. Корреспондент «Медузы» рассказал, что ему поступали угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. «В этой статье есть сведения о связях с этим бизнесом силовиков из УФСБ по Москве и области», — говорил он.

Общество
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе

В августе 2018 года Голунов опубликовал расследование о похоронном бизнесе. В статье приводились оценки, согласно которым оборот теневого сектора похоронной индустрии может достигать 250 млрд руб. При этом Голунов писал, что в «переделе» ритуального рынка в России участвовали «и представители организованного криминала, и силовики, и государство». Текст был озаглавлен «Гроб, кладбище, сотни миллиардов рублей Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок — и при чем тут Тесак».

Голунов был задержан на Цветном бульваре в Москве 6 июня, полицейские утверждают, что обнаружили у Голунова неизвестные вещества в рюкзаке, а также при дальнейшем обыске у него в квартире. По версии следствия, Голунов «с преступным умыслом и из корыстных побуждений», с целью личного незаконного обогащения приобрел 3,56 г метилэфедрона и 5,4 г кокаина. Голунов своей вины не признает, считая происходящее провокацией. Журналист уверен, что наркотики ему подбросили.

МВД опубликовало фотографии, на которых, как заявляли в полиции, видны пакеты с наркотиками в квартире журналиста. Однако знакомые Голунова отметили несоответствие снимков обстановке квартиры журналиста. После этого в МВД заявили, что фотографии были опубликованы по ошибке. «Вследствие допущенной сотрудником главка ошибки размещен комментарий, что все эти фотографии сделаны при осмотре жилища задержанного гражданина», — говорилось в сообщении. В полиции признали, что большая часть фотографий была снята по другим адресам.

Следствие и прокуратура требовали от суда поместить Голунова под стражу на время следствие. Однако суд 8 июня отказался учесть их доводы и поместил журналиста под домашний арест. Вскоре после решения суда стало известно о том, что дело журналиста передано в Главное следственное управление МВД по Москве.

Общество
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Meduza, Иван Голунов, Иван Колпаков
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