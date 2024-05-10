Число жертв падения автобуса в Мойку выросло до семи

СК сообщил о семи жертвах в результате падения автобуса в реку в Петербурге

Заведено два уголовных дела, водителя задержали в качестве подозреваемого и допросили. Мужчина заявил, что у автобуса отказали тормоза. По словам представителя перевозчика, транспортное средство было полностью исправно

Фото: МЧС России

Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до семи, передает Следственный комитет. Ранее в МЧС сообщали о трех погибших.

Как ранее сообщало региональное управление МВД, в момент аварии в салоне были около 20 человек. Издание 78.ru писало о 15 людях. Некоторые смогли выбраться самостоятельно, девятерых подняли спасатели.

Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург» Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

Авария произошла около часа дня 10 мая, по данным городского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.

Полиция возбудила уголовные дела о нарушении правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст 264), а следователи — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238).

44-летнего водителя автобуса задержали в качестве подозреваемого и допросили. По данным «Фонтанки», мужчина заявил, что у автобуса не сработали тормоза. Маршрут обслуживает компания «Такси», по словам представителя перевозчика, транспортное средство было полностью исправно.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга начал комплексную проверку компании. По данным пресс-службы петербургских судов, с января 2022 года «Такси» 23 раза штрафовали по ч. 4 ст. 14.1.2 (предпринимательская деятельность в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).