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Общество ,  
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Число жертв падения автобуса в Мойку выросло до семи

СК сообщил о семи жертвах в результате падения автобуса в реку в Петербурге
Заведено два уголовных дела, водителя задержали в качестве подозреваемого и допросили. Мужчина заявил, что у автобуса отказали тормоза. По словам представителя перевозчика, транспортное средство было полностью исправно
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Количество погибших в результате падения автобуса в реку Мойку в Санкт-Петербурге выросло до семи, передает Следственный комитет. Ранее в МЧС сообщали о трех погибших.

Как ранее сообщало региональное управление МВД, в момент аварии в салоне были около 20 человек. Издание 78.ru писало о 15 людях. Некоторые смогли выбраться самостоятельно, девятерых подняли спасатели.

Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»
Фото: Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

Авария произошла около часа дня 10 мая, по данным городского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост. В результате автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду.

Полиция возбудила уголовные дела о нарушении правил управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст 264), а следователи — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238).

Власти начали проверку владельца упавшего в Мойку автобуса
Общество
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

44-летнего водителя автобуса задержали в качестве подозреваемого и допросили. По данным «Фонтанки», мужчина заявил, что у автобуса не сработали тормоза. Маршрут обслуживает компания «Такси», по словам представителя перевозчика, транспортное средство было полностью исправно.

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга начал комплексную проверку компании. По данным пресс-службы петербургских судов, с января 2022 года «Такси» 23 раза штрафовали по ч. 4 ст. 14.1.2 (предпринимательская деятельность в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Санкт-Петербург Мойка Автобус Следственный комитет ДТП
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