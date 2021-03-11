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Адвокат сообщил о возбуждении дела против отца сестер Хачатурян

Против отца сестер Хачатурян завели уголовное дело, сообщили адвокаты. Ранее согласие на это дали родные погибшего, которые хотят добиться его реабилитации
Фото: Михаил Хачатурян / Одноклассники
Фото: Михаил Хачатурян / Одноклассники

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве. Об этом сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер, передает «Интерфакс».

По его словам, официально защиту пока об этом не уведомили. Информацию об уголовном деле против Михаила Хачатуряна также подтвердила Мари Давтян, адвокат Ангелины Хачатурян, передает «Медиазона».

«Официальной [информации] нет. Но с большой долей вероятности Мария, Ангелина и Крестина будут признаны потерпевшими», — заявил РБК адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин. Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин подтвердил РБК, что защиту о заведении уголовного дела против отца сестер официально не уведомляли.

По информации «РИА Новости», уголовное дело завели по трем статьям: насильственные действия сексуального характера, принуждение к действиям сексуального характера, истязание. Об этом агентство сообщило со ссылкой на адвоката, участвующего в процессе и попросившего не называть свое имя.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Мосгорсуд вернул дело старших сестер Хачатурян в прокуратуру
Общество
Крестина и Ангелина Хачатурян (слева направо)

Возбудить уголовное дело против умершего можно только с согласия его родственников. В декабре 2020 года сестры Михаила Хачатуряна такое согласие дали. «Мы приняли такое решение, потому что уверены, что Михаил не виновен в том, в чем его пытаются обвинить. От уголовного дела ожидаем реабилитации», — сообщила тогда РБК сестра Михаила Наира Хачатурян.

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Сестры Хачатурян — Ангелина, Крестина и Мария — были задержаны в 2018 году после обнаружение тела их отца со множественными ранами в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. В отношении них завели уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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В конце 2019 года Следственный комитет завершил расследование дела сестер Хачатурян. По версии СК, они нанесли отцу множественные ранения ножом и молотком «по предварительному сговору», из-за чего мужчина скончался. Мотивом стала «личная неприязнь» девушек к отцу, поскольку он на протяжении длительного времени причинял им «физические и психические страдания», заявило следствие. Защита настаивает, что действия девушек на фоне продолжавшегося несколько лет насилия, в том числе сексуального характера, со стороны отца следует расценивать как необходимую самооборону.

Родные отца сестер Хачатурян согласились на возбуждение дела против него
Общество
Ангелина Хачатурян и Мари Давтян

Младшую из сестер Хачатурян Марию признали невменяемой в момент совершения преступления, и ее дело выделили в отдельное производство. В связи с этим в июле 2020 года суд отказался возвращать дело в Генпрокуратуру.

Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных. Однако до этого Генпрокуратура должна вынести решение по действиям убитого отца девушек.

Авторы
Виктория Полякова, Екатерина Костина
Сестры Хачатурян уголовное дело убийство
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