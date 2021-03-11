Адвокат сообщил о возбуждении дела против отца сестер Хачатурян

Против отца сестер Хачатурян завели уголовное дело, сообщили адвокаты. Ранее согласие на это дали родные погибшего, которые хотят добиться его реабилитации

Фото: Михаил Хачатурян / Одноклассники

Следственный комитет завел уголовное дело в отношении отца сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве. Об этом сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер, передает «Интерфакс».

По его словам, официально защиту пока об этом не уведомили. Информацию об уголовном деле против Михаила Хачатуряна также подтвердила Мари Давтян, адвокат Ангелины Хачатурян, передает «Медиазона».

«Официальной [информации] нет. Но с большой долей вероятности Мария, Ангелина и Крестина будут признаны потерпевшими», — заявил РБК адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин. Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин подтвердил РБК, что защиту о заведении уголовного дела против отца сестер официально не уведомляли.

По информации «РИА Новости», уголовное дело завели по трем статьям: насильственные действия сексуального характера, принуждение к действиям сексуального характера, истязание. Об этом агентство сообщило со ссылкой на адвоката, участвующего в процессе и попросившего не называть свое имя.

РБК направил запрос в Следственный комитет.