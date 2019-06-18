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Защита сестер Хачатурян пожаловалась главе СК на предъявленное обвинение

Три адвоката московской коллегии «Вердиктъ», защищающие сестер Хачатурян, подали жалобу главе Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину на предъявленное девушкам обвинение. Об этом сообщается на странице коллегии в Facebook.

СК обвинил трех сестер по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, в июне 2017 года девушки напали на отца с ножом и молотком, мужчина скончался от многочисленных ударов. Следствие уточнило, что учло мотив преступления — «личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий».

В заявлении адвокатов уточняется, что действия девушек на фоне многолетнего насилия, в том числе сексуального характера, со стороны отца следует расценивать как необходимую самооборону. Адвокат старшей сестры — Крестины — Алексей Липцер добавил, что его подзащитная в принципе не участвовала в преступлении, что «объективно установлено». Защитник младшей сестры — Марии — Ярослав Пакулин обратил внимание Бастрыкина, что его подзащитная находилась в состоянии невменяемости. В заключение юристы попросили прекратить уголовное преследование сестер.

Девушек 17, 18 и 19 лет арестовали по обвинению в убийстве в начале августа 2018 года. Осенью суд отпустил их, заменив арест запретом на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.

Теги: обвинение в убийстве, Следственный комитет, Александр Бастрыкин
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