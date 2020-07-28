Суд отказался вернуть в Генпрокуратуру дело младшей сестры Хачатурян

Мария Хачатурян (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бутырский районный суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу в отношении Марии Хачатурян, которую на момент убийства отца признали невменяемой, отказался возвращать дело в Генпрокуратуру России. Об этом сообщил РБК адвокат Ярослав Пакулин.

По его словам, суд также оставил материалы дела для рассмотрения по существу. При этом суд удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы дело Марии Хачатурян слушалось тройкой судей.

РБК направил запрос в пресс-службу Бутырского суда.

Сестры Хачатурян были задержаны летом 2018 года. Тело их 57-летнего отца с колото-резаными ранами шеи и груди было найдено в их квартире на Алтуфьевском шоссе, где все они проживали. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего: 17-летняя Мария, 18-летняя Крестина и 19-летняя Ангелина.