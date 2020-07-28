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Суд отказался вернуть в Генпрокуратуру дело младшей сестры Хачатурян

Мария Хачатурян
Мария Хачатурян (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бутырский районный суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу в отношении Марии Хачатурян, которую на момент убийства отца признали невменяемой, отказался возвращать дело в Генпрокуратуру России. Об этом сообщил РБК адвокат Ярослав Пакулин.

По его словам, суд также оставил материалы дела для рассмотрения по существу. При этом суд удовлетворил ходатайство защиты о том, чтобы дело Марии Хачатурян слушалось тройкой судей.

РБК направил запрос в пресс-службу Бутырского суда.

СК передал дело сестер Хачатурян прокурору
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Сестры Хачатурян были задержаны летом 2018 года. Тело их 57-летнего отца с колото-резаными ранами шеи и груди было найдено в их квартире на Алтуфьевском шоссе, где все они проживали. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего: 17-летняя Мария, 18-летняя Крестина и 19-летняя Ангелина.

Как установил Следственный комитет, девушки напали на своего отца Михаила Хачатуряна с ножом и молотком из-за того, что он долгое время причинял девушкам «физические и психические страдания». Девушки обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Согласно заявлению защиты Михаил Хачатурян домогался и насиловал своих дочерей. Защита просила считать действия девушек самообороной. По версии адвоката потерпевшей стороны Ольги Халиковой девушки могли убить отца из страха наказания за крупные траты.

Но девушкам предъявили обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Теги: Москва, убийство, суд, Генпрокуратура России, уголовное дело, новости
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