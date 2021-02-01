Мосгорсуд вернул дело старших сестер Хачатурян в прокуратуру

Крестина и Ангелина Хачатурян (слева направо) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Уголовное дело в отношении двух старших сестер Хачатурян — Ангелины и Крестины — обвиняемых в убийстве своего отца, решением Мосгорсуда вернули в Генпрокуратуру. Об этом РБК сообщил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

Он напомнил, что в декабре суд отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении отца девушек — Михаила Хачатуряна. «Потерпевшие (родственники убитого — РБК) на этом основании ходатайствовали, чтобы в рамках уже возбужденного уголовного дела в отношении Михаила Хачатуряна попытаться добиться его реабилитации. Поскольку считали, что на основании отменного постановления будет сделан вывод о мотиве совершения преступления девушками после противоправных действий отца», — объяснил защитник.

Мосгорсуд установил, что пока не будет вынесено окончательное решение по действиям отца девушек и, соответственно, их мотива совершения преступления, рассмотреть дело сестер Хачатурян невозможно, пояснил адвокат. Поэтому вернул его в генпрокуратуру.

В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили РБК, что дело вернули в прокуратуру.