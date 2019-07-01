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Дело Марии Хачатурян расследуют отдельно из-за признания ее невменяемой
Материалы в отношении Марии Хачатурян выделили для ознакомления, однако дело может рассматриваться отдельно, если решение утвердит прокуратура. Как пояснили адвокаты, ее признали невменяемой в момент совершения преступления
Мария Хачатурян (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Дело в отношении Марии Хачатурян, одной из трех сестер, обвиняемых в убийстве отца, выделили в отдельное производство, сообщил РБК адвокат другой сестры, Крестины Хачатурян, Алексей Липцер. Однако это еще должна утвердить прокуратура.

«Она была признана невменяемой. Сейчас дело в отношении Марии выделили в отдельное производство, оно уйдет в прокуратуру для определения правильности квалификации [ее действий]. Если прокуратура утвердит, ее дело будет рассматриваться отдельно и будет решаться вопрос о применении к ней мер медицинского характера», — объяснил РБК Липцер.

Ярослав Пакулин, адвокат Марии Хачатурян, также сообщил о том, что она была признана невменяемой в 2018 году. «Судить отдельно могут, если направят материалы в суд отдельно, в настоящее время они выделены для ознакомления, но будут ли они направляться вместе или порознь, еще не решено — это станет ясно ориентировочно через месяц или полтора месяца», — сказал он.

В середине июня трем сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, в июне прошлого года девушки напали на отца с ножом и молотком и нанесли ему многочисленные удары, в результате чего мужчина умер. Следствие при оценке действий сестер учитывало, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением им отцом на протяжении длительного времени физических и психических страданий.

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Опубликованы первые показания сестер Хачатурян

Защита сестер пожаловалась на обвинение председателю СК Александру Бастрыкину. Адвокаты указали, что действия девушек на фоне многолетнего насилия, в том числе сексуального характера, следует расценивать как необходимую самооборону.

Тело Хачатуряна было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе 27 июня прошлого года. По подозрению в убийстве были задержаны 17-летняя М., 18-летняя Крестина и 19-летняя Ангелина. В августе их арестовали, однако позднее арест заменили запретом на совершение определенных действий.

Авторы: Егор Губернаторов, Любовь Порываева, Юлия Выродова
Теги: Убийство, сестра
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