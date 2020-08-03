Дело двух сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

Ходатайство защиты о назначении суда присяжных при рассмотрении дела двух старших сестер Хачатурян удовлетворено

Хачатурян Ангелина (вторая слева), обвиняемая в соучастии в жестоком убийстве своего отца (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Московский городской суд на предварительных слушаниях решил, что дело двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, будет рассматриваться с участием коллегии присяжных.

«Отбор присяжных назначен на 31 августа. Отказано в возвращении дела в прокуратуру и передаче по подсудности в Бутырский [суд], так как с учетом требований УПК не было к тому оснований», — заявили РБК в пресс-службе суда.

Мосгорсуд отказался возвращать их дело в прокуратуру или передавать его по подсудности в Бутырский суд Москвы, пояснил РБК один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

Дело младшей сестры будет рассматриваться в закрытом режиме в Бутырском суде. Экспертиза установила, что на момент совершения преступления она была невменяема.