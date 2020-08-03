Дело двух сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

12 июля Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сестер, сохранив его квалификацию как убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. В декабре 2019 года Следственный комитет отчитался о завершении расследования. Ведомство пришло к выводу, что в июле 2018 года сестры напали на отца с ножом и молотком и убили его. Причиной нападения, как установило следствие, стало то, что на протяжении длительного времени мужчина «причинял физические и психические страдания девушкам».
По словам защиты девушек, Хачатурян-старший домогался и насиловал дочерей в течение нескольких лет, и поэтому их действия необходимо рассматривать как самооборону. В материалах дела есть видео издевательств, на котором мужчина оскорбляет девушек, показывая большое количество фантиков от конфет на столе, и в конце бьет одну из них.
В декабре 2019 года Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение, потребовав переквалифицировать его на более мягкое, и возвратила дела в Следственный комитет. Решение принимал замгенпрокурора Виктор Гринь.
Однако в мае 2020 года защита девушек сообщила, что Следственный комитет после дополнительного расследования не стал учитывать мнение Генеральной прокуратуры и отказался переквалифицировать их действия с убийства по предварительному сговору на самооборону.
Дело младшей из сестер Марии Хачатурян в июле 2019 года было выделено в отдельное производство. В 2018 году экспертиза признала ее невменяемой на момент совершения преступления.