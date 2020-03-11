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«Победа» нарастила число пассажиров на треть при спаде у «Аэрофлота»

В феврале «дочка» «Аэрофлота» увеличила свой пассажиропоток на 32%, в то время как у материнской компании число пассажиров сократилось. Однако лидером роста стала S7, ее пассажиропоток вырос сразу на 70%
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Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

В феврале 2020 года большинство российских авиакомпаний увеличили свой пассажиропоток, в результате чего общее число перевезенных пассажиров выросло до 7,97 млн, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). По сравнению с февралем 2019 года прирост составил 6,5%.

Одним из лидеров по росту пассажиропотока стала бюджетная авиакомпания «Победа», услугами которой в феврале воспользовались почти 822 тыс. пассажиров (в феврале 2019 года было 624 тыс.). В годовом исчислении рост составил 32%. При этом у входящих в одну группу с «Победой» компаний «Аэрофлот» и «Россия» число пассажиров сократилось:

  • у «Аэрофлота» — на 4% (до 2,52 млн);
  • у «России» — на 13% (до 508,9 тыс.).

Сильнее всех увеличила число перевезенных пассажиров S7, за февраль на ее лайнерах полеты совершили 1,27 млн человек, что на 70% больше, чем годом ранее (было 744,5 тыс.). Пассажиропоток «Уральских авиалиний» в феврале увеличился в годовом исчислении на 17%. Данные о динамике перевозок Utair и других авиакомпаний Росавиация не приводит.

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В марте 2020 года российские авиакомпании начали отменять рейсы в другие страны из-за распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19. Так, «Победа» отменила до конца марта все свои рейсы в Италию, о сокращении перевозок за границу объявили «Аэрофлот», Utair, «Уральские авиалинии» и т.д.

По решению российских властей с 1 марта ограничено авиасообщение с Южной Кореей, где зафиксировано большое число зараженных COVID-19, с этого момента перелеты из Москвы в Сеул выполняет только «Аэрофлот». Ранее аналогичная мера была принята в отношении авиасообщения с Китаем и Ираном. В S7 ограничение авиасообщения с Южной Кореей с сохранением права на полеты в эту страну за «Аэрофлотом» назвали «грубым нарушением конкуренции на рынке авиаперевозок».

Автор: Евгений Калюков
Теги: авиакомпании, «Победа», «Аэрофлот», S7
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