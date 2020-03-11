«Победа» нарастила число пассажиров на треть при спаде у «Аэрофлота»

В феврале «дочка» «Аэрофлота» увеличила свой пассажиропоток на 32%, в то время как у материнской компании число пассажиров сократилось. Однако лидером роста стала S7, ее пассажиропоток вырос сразу на 70%

Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

В феврале 2020 года большинство российских авиакомпаний увеличили свой пассажиропоток, в результате чего общее число перевезенных пассажиров выросло до 7,97 млн, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). По сравнению с февралем 2019 года прирост составил 6,5%.

Одним из лидеров по росту пассажиропотока стала бюджетная авиакомпания «Победа», услугами которой в феврале воспользовались почти 822 тыс. пассажиров (в феврале 2019 года было 624 тыс.). В годовом исчислении рост составил 32%. При этом у входящих в одну группу с «Победой» компаний «Аэрофлот» и «Россия» число пассажиров сократилось:

у «Аэрофлота» — на 4% (до 2,52 млн);

у «России» — на 13% (до 508,9 тыс.).

Сильнее всех увеличила число перевезенных пассажиров S7, за февраль на ее лайнерах полеты совершили 1,27 млн человек, что на 70% больше, чем годом ранее (было 744,5 тыс.). Пассажиропоток «Уральских авиалиний» в феврале увеличился в годовом исчислении на 17%. Данные о динамике перевозок Utair и других авиакомпаний Росавиация не приводит.