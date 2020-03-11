В Китае пообещали оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом

Китай предоставит Италии гуманитарную помощь для борьбы с новым типом коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо, передает «Синьхуа».

«Несмотря на то, что на данный момент Китай пока все еще сам испытывает серьезную нужду в медицинских средствах, мы, преодолевая все трудности, выделим Италии маски и другие медицинские средства, а также нарастим поставки тех материалов и оборудования, в которых Италия остро нуждается», — сказал Ван И. Он добавил, что в случае необходимости Китай готов послать группу медицинских специалистов для оказания Италии помощи в борьбе с эпидемией.

Как сообщает «Синьхуа», в телефонном разговоре Ди Майо заявил, что Италия сталкивается с дефицитом медицинских средств и оборудования, а также другими проблемами. Он выразил надежду на то, что Китай окажет помощь в этой чрезвычайной ситуации.

В Италии на сегодня зарегистрирована самая крупная вспышка коронавируса среди европейских стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, число заболевших там превысило 9 тыс. человек, умерли более 400 пациентов. Власти страны запретили все массовые мероприятия, закрыли школы и университеты, а также ограничили передвижение граждан по стране.