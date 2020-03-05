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Глава «Аэрофлота» назвал потери авиакомпании от коронавируса «большими»

Виталий Савельев (Фото: kremlin.ru / Global Look Press)

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев оценил потери авиакомпании из-за эпидемии коронавируса как «большие», передает «Интерфакс».

По его словам, «Аэрофлот» оценивает потери и пытается прогнозировать на основе данных, которыми располагает компания.

«Они [потери] большие», — заявил Савельев. Тем не менее он не уточнил размера этих потерь.

Савельев добавил, что «Аэрофлот» не может полностью отказаться от маршрутов в Китай из-за коронавируса, поскольку в этом случае есть вероятность потерять слоты (время, выделенное в аэропорту рейсу для прибытия или отправления самолета), которые являются одним из основных активов авиакомпании.

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Авиасообщение между Россией и Китаем было ограничено в феврале из-за эпидемии коронавируса. Москва разрешила только «Аэрофлоту» совершать регулярные рейсы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Однако позднее авиакомпания сообщила об изменениях в расписании полетов в Китай. Так, с 18 по 29 февраля отменили два ежедневных рейса в Пекин и Шанхай (SU200/201 и SU208/209), с 17 февраля сократилась частота рейсов из Москвы в Гуанчжоу и обратно. С 1 по 28 марта также полностью отменены ежедневные рейсы в Пекин и Шанхай (SU200/201 и SU206/207). Также с 1 марта «Аэрофлот» сократил частоту полетов из Москвы в Гуанчжоу и в Гонконг.

Теги: «Аэрофлот», потери, авиакомпания, коронавирус
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