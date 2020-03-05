Глава «Аэрофлота» назвал потери авиакомпании от коронавируса «большими»

Виталий Савельев (Фото: kremlin.ru / Global Look Press)

Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев оценил потери авиакомпании из-за эпидемии коронавируса как «большие», передает «Интерфакс».

По его словам, «Аэрофлот» оценивает потери и пытается прогнозировать на основе данных, которыми располагает компания.

«Они [потери] большие», — заявил Савельев. Тем не менее он не уточнил размера этих потерь.

Савельев добавил, что «Аэрофлот» не может полностью отказаться от маршрутов в Китай из-за коронавируса, поскольку в этом случае есть вероятность потерять слоты (время, выделенное в аэропорту рейсу для прибытия или отправления самолета), которые являются одним из основных активов авиакомпании.