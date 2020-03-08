«Победа» решила отменить рейсы в Италию до конца марта

С 11 марта авиакомпания приостановит полеты в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. Пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов или воспользоваться рейсами «Аэрофлота»

Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Авиакомпания «Победа» приостановит полеты в итальянские города Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо из-за вспышки в стране коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что компания отменит рейсы с 11 по 31 марта 2020 года. Мера вызвана запретом правительства Италии на въезд и выезд на территорию провинций, отмечается в сообщении.

В список попали все итальянские города, в которые летает «Победа».

Всем клиентам, которые ранее приобрели билеты на соответствующие рейсы, вернут полную стоимость билетов или предложат перелет рейсами «Аэрофлота», отметили в компании. «Аэрофлот» в свою очередь может предложить пассажирам полеты в Милан, Рим, Венецию и Болонью и обратный билет из этих городов в Москву, говорится в сообщении.

РБК направил запросы в пресс-службу S7, «Уральских авиалиний» и Utair.