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«Победа» решила отменить рейсы в Италию до конца марта

С 11 марта авиакомпания приостановит полеты в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. Пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов или воспользоваться рейсами «Аэрофлота»
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

Авиакомпания «Победа» приостановит полеты в итальянские города Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо из-за вспышки в стране коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что компания отменит рейсы с 11 по 31 марта 2020 года. Мера вызвана запретом правительства Италии на въезд и выезд на территорию провинций, отмечается в сообщении.

В список попали все итальянские города, в которые летает «Победа».

Всем клиентам, которые ранее приобрели билеты на соответствующие рейсы, вернут полную стоимость билетов или предложат перелет рейсами «Аэрофлота», отметили в компании. «Аэрофлот» в свою очередь может предложить пассажирам полеты в Милан, Рим, Венецию и Болонью и обратный билет из этих городов в Москву, говорится в сообщении.

РБК направил запросы в пресс-службу S7, «Уральских авиалиний» и Utair.

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8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте ввел запрет на въезд и выезд на территорию ряда итальянских провинций, где зафиксировали наибольшее число заболевших коронавирусом. Согласно принятому указу, мера продлится с 8 марта до 3 апреля и затронет Ломбардию, Римини, Падую и еще 12 провинций. В закрытых провинциях приостановят работу учебные учреждения, музеи и спортивные залы, а рестораны смогут продолжить работу только при условии, что посетители будут находиться друг от друга на расстоянии не менее одного метра.

По данным погранслужбы ФСБ, в первом квартале 2019 года Италию посетили 200,4 тыс. российских туристов.

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Согласно информации итальянского Минздрава, в стране подтвердили более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Большинство из них выявили в Ломбардии — 3,4 тыс. Из-за заболевания в Италии погибли 233 человека.

Авторы: Мария Кокорева, Анастасия Батманова
Теги: Италия, коронавирус, рейс
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