Минкультуры освободило Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ
Минкультуры освободило Константина Богомолова от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ, сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент РБК.
«Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», — добавили в министерстве.
Ранее с такой просьбой выступил сам Богомолов. «От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — добавил он.
На Богомолова оказало давление профессиональное сообщество, чтобы он подал в отставку с поста исполняющего обязанности ректора Школы-студии, рассказали РБК пять собеседников на медиарынке и в театральной среде.
О назначении на должность Константина Богомолова объявила министр культуры Ольга Любимова 23 января. Позже с просьбой к Ольге Любимовой пересмотреть решение о назначении Богомолова и.о. ректора учебного заведения.выступили и выпускники Школы-студии МХАТ. Они пояснили, что предыдущие руководители школы (Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий) были «корневыми мхатовцами», тогда как назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности».
Богомолов — выпускник ГИТИСа (2003), до этого он окончил филологический факультет МГУ.
В Минкульте объясняли назначение Богомолова наличием у режиссера необходимых компетенций для этой должности.
Материал дополняется.
