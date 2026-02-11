 Перейти к основному контенту
Минкультуры освободило Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов
Константин Богомолов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Минкультуры освободило Константина Богомолова от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ, сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент РБК.

«Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», — добавили в министерстве.

Ранее с такой просьбой выступил сам Богомолов. «От сердца желаю школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — добавил он.

Стали известны причины ухода Богомолова с поста ректора Школы-студии МХАТ
Общество
Константин Богомолов

На Богомолова оказало давление профессиональное сообщество, чтобы он подал в отставку с поста исполняющего обязанности ректора Школы-студии, рассказали РБК пять собеседников на медиарынке и в театральной среде.

О назначении на должность Константина Богомолова объявила министр культуры Ольга Любимова 23 января. Позже с просьбой к Ольге Любимовой пересмотреть решение о назначении Богомолова и.о. ректора учебного заведения.выступили и выпускники Школы-студии МХАТ. Они пояснили, что предыдущие руководители школы (Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий) были «корневыми мхатовцами», тогда как назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности».

Богомолов — выпускник ГИТИСа (2003), до этого он окончил филологический факультет МГУ.

В Минкульте объясняли назначение Богомолова наличием у режиссера необходимых компетенций для этой должности.

Материал дополняется.

