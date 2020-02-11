Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко считает, что именно он внес «наибольший вклад» в то, что «Газпром» в конце концов согласился заплатить

Юрий Витренко (Фото: Zuma / ТАСС)

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пожаловался на то, что до сих пор не получил причитающуюся ему премию за победу в споре компании с «Газпромом». На своей странице в сети Facebook Витренко опубликовал копию заявления, направленного им на имя главы правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, в котором указывается на то, что невыплата зарплаты (в том числе премий) в установленный срок является в том числе и уголовным преступлением.

В июне 2018 года Витренко сообщил, что несколько десятков сотрудников «Нафтогаза Украины» получили премию на общую сумму $21 млн. Еще $25 млн им должны были выплатить после погашения «Газпромом» всей суммы долга, признанной решением Стокгольмского арбитража. «Газпром» выплатил $2,9 млрд в конце декабря 2019 года, однако свою долю Витренко, по его словам, так и не получил. В своем заявлении топ-менеджер указывает, что именно он внес «наибольший вклад» в то, что «Газпром» в конце концов согласился заплатить.

«Этот результат не был «обычным» или тем, чего ожидали от моей работы. Это было моим экстраординарным достижением. Покажите другие примеры, когда менеджер государственной компании заработал для государства хотя бы примерно столько же денег», — отметил Витренко.

Он также указал, что размер причитающейся ему премии был прописан в его трудовом контракте и утвержден решениями ее руководящих органов, а потому не может быть пересмотрен задним числом. Отказ выплатить положенную сумму Витренко считает несправедливым и подрывающим доверие к власти.