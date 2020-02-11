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Общество ,  
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Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил о задержке премии за сделку с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко считает, что именно он внес «наибольший вклад» в то, что «Газпром» в конце концов согласился заплатить
Газпром GAZP ₽232,85 +3,4% Купить
Юрий Витренко (Фото: Zuma / ТАСС)

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко пожаловался на то, что до сих пор не получил причитающуюся ему премию за победу в споре компании с «Газпромом». На своей странице в сети Facebook Витренко опубликовал копию заявления, направленного им на имя главы правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева, в котором указывается на то, что невыплата зарплаты (в том числе премий) в установленный срок является в том числе и уголовным преступлением.

В июне 2018 года Витренко сообщил, что несколько десятков сотрудников «Нафтогаза Украины» получили премию на общую сумму $21 млн. Еще $25 млн им должны были выплатить после погашения «Газпромом» всей суммы долга, признанной решением Стокгольмского арбитража. «Газпром» выплатил $2,9 млрд в конце декабря 2019 года, однако свою долю Витренко, по его словам, так и не получил. В своем заявлении топ-менеджер указывает, что именно он внес «наибольший вклад» в то, что «Газпром» в конце концов согласился заплатить.

«Этот результат не был «обычным» или тем, чего ожидали от моей работы. Это было моим экстраординарным достижением. Покажите другие примеры, когда менеджер государственной компании заработал для государства хотя бы примерно столько же денег», — отметил Витренко.

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Он также указал, что размер причитающейся ему премии был прописан в его трудовом контракте и утвержден решениями ее руководящих органов, а потому не может быть пересмотрен задним числом. Отказ выплатить положенную сумму Витренко считает несправедливым и подрывающим доверие к власти.

В то же время он согласен разделить свою премию поровну со всеми остальными украинцами, однако лишь при условии, что точно так же будут поделены и все остальные полученные от «Газпрома» $10,1 млрд ($2,9 млрд по решению арбитража и $7,2 млрд гарантированного дохода от заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины).

«В пересчете на каждого гражданина Украины выходит около 6 тыс. грн (примерно $250. — РБК)», — отметил Витренко.

По его словам, логично и справедливо было ограничить возможность траты полученных средств «расходами на энергоэффективность». Например, путем раздачи сертификатов, которые можно будет обменять на материалы для утепления помещений, новые котлы с высоким КПД и т.д.

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По словам Витренко, он уже обратился с таким предложением к руководству Украины, однако ответа не получил, а потому намерен обратиться в правоохранительные органы для защиты своих интересов и привлечения виновных в невыплате ему премиальных к ответственности.

О том, что «Газпром» согласился выплатить украинской компании $2,9 млрд, стало известно 20 декабря. Деньги были выплачены в счет погашения долга, признанного Стокгольмским арбитражем в феврале 2018 года. Тогда арбитраж обязал «Газпром» выплатить украинской стороне (с учетом ее долга перед «Газпромом») $2,56 млрд компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Позднее руководство «Нафтогаза» заявляло об увеличении долга «Газпрома» за счет начисления процента за просрочку платежа почти до $3 млрд.

Новый контракт на транзит газа между Россией и Украиной был заключен в конце 2019 года сроком на пять лет, до конца 2024 года. В начале февраля 2020 года Витренко оценил доходы «Нафтогаза» от заключения этого контракта в январе в треть всех доходов бюджета Украины за тот же месяц.

Автор: Евгений Калюков
Теги: «Нафтогаз Украины»
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