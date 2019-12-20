«Газпром» и «Нафтогаз» договорились о транзите газа в Европу

«Газпром» и «Нафтогаз» после длительных консультаций в Берлине и Минске договорились об условиях решения арбитражного спора в Стокгольме, объемах и сроках транзита российского газа в Европу через Украину

Марош Шефчович, Александр Новак и Алексей Оржель (Фото: Paul Zinken / DPA / ТАСС)

Москва и Киев согласовали условия и объемы транзитных поставок газа в Европу в 2020 году по украинской газотранспортной системе, сообщили РБК в пресс-службе «Газпрома». Действующий контракт на транзит истекает 31 декабря 2019 года.

«Российская и украинская стороны подписали Протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», — заявили в «Газпроме».

РБК направил запрос в «Нафтогаз».

Позднее на странице офиса президента Украины в Facebook появилось сообщение о том, что Россия, Украина и Европейская комиссия достигли «окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий». Детали украинская сторона пообещала раскрыть в субботу, 21 декабря.

Окончательным договоренностям предшествовали несколько раундов консультаций в Брюсселе, Вене, Берлине и Минске. Встреча с участием Еврокомиссии, властей Германии, делегаций Украины и России 19 декабря в Берлине продлилась девять часов. Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович тогда сказал, что Россия, Украина и ЕК достигли принципиального соглашения по газу. «Договоренность, которая была вчера достигнута, покрывает ключевые положения, необходимые для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу после 1 января», — заявил журналистам на брифинге 20 декабря представитель пресс-службы ЕК, комментируя итоги встречи в Берлине. (цитаты по «РИА Новости»)