«Нафтогаз» оценил выручку от сделки с «Газпромом» в треть доходов Украины

В течение месяца «Нафтогаз Украины» получил более $570 млн после заключения нового контракта на транзит газа с «Газпромом». Это равно почти трети доходов бюджета Украины за январь, сообщают в компании

Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

В январе компания «Нафтогаз Украины» получила $578,4 млн от «Газпрома» в счет оплаты поставок российского газа в Европу по условиям нового контракта. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в сети Facebook.

В эту сумму вошли платеж за транзит газа в декабре ($239,5 млн), предоплата за транзит в январе ($175,1 млн) и феврале ($163,8 млн). Витренко подчеркивает, что итоговая сумма, полученная «Нафтогазом», равна трети всех доходов украинского бюджета за январь.

В своем посте он отмечает выгоду, полученную украинской компанией от заключения нового транзитного контракта с Россией.

«Если бы мы фактически не обменяли исковые требования в новом арбитраже на новый транзитный контракт, то в январе «Нафтогаз» бы получил только $239,5 млн, и это был бы последний платеж за транзит», — пишет Витренко.

Он также отмечает, что и в случае простого продления старого контракта «Нафтогаз» получил бы меньше доходов, так как в январе поставки российского газа в Европу через Украину сократились в годовом исчислении втрое, а по условиям старого контракта «Газпром» платил только за тот объем газа, который действительно прокачал через Украину. В новом же контракте прописано правило «качай или плати», так что «Газпром» платит за транзит 178 млн куб. м в сутки, хотя в реальности прокачивает вдвое меньше.