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«Нафтогаз» оценил выручку от сделки с «Газпромом» в треть доходов Украины

В течение месяца «Нафтогаз Украины» получил более $570 млн после заключения нового контракта на транзит газа с «Газпромом». Это равно почти трети доходов бюджета Украины за январь, сообщают в компании
Газпром GAZP ₽227,64 +0,41% Купить
Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

В январе компания «Нафтогаз Украины» получила $578,4 млн от «Газпрома» в счет оплаты поставок российского газа в Европу по условиям нового контракта. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в сети Facebook.

В эту сумму вошли платеж за транзит газа в декабре ($239,5 млн), предоплата за транзит в январе ($175,1 млн) и феврале ($163,8 млн). Витренко подчеркивает, что итоговая сумма, полученная «Нафтогазом», равна трети всех доходов украинского бюджета за январь.

В своем посте он отмечает выгоду, полученную украинской компанией от заключения нового транзитного контракта с Россией.

«Если бы мы фактически не обменяли исковые требования в новом арбитраже на новый транзитный контракт, то в январе «Нафтогаз» бы получил только $239,5 млн, и это был бы последний платеж за транзит», — пишет Витренко.

Он также отмечает, что и в случае простого продления старого контракта «Нафтогаз» получил бы меньше доходов, так как в январе поставки российского газа в Европу через Украину сократились в годовом исчислении втрое, а по условиям старого контракта «Газпром» платил только за тот объем газа, который действительно прокачал через Украину. В новом же контракте прописано правило «качай или плати», так что «Газпром» платит за транзит 178 млн куб. м в сутки, хотя в реальности прокачивает вдвое меньше.

Витренко также упомянул о «более чем $2,9 млрд, которые «Нафтогаз» получил в конце декабря по решению Стокгольмского арбитража». Эти деньги были выплачены в счет погашения долга за недопоставленный объем транзитного газа, который арбитраж признал в феврале 2018 года.

«<...> я не знаю, когда в следующий раз я и моя маленькая команда сможем придумать иски, выиграть в арбитраже и получить $5 млрд», — заключил исполнительный директор «Нафтогаза Украины».

Новый контракт на транзит газа между Россией и Украиной был заключен в конце 2019 года сроком на пять лет, до конца 2024 года.

Автор: Мария Лисицына
Теги: «Газпром», газ, «Нафтогаз Украины»
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