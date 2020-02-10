«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

Компания изучает возможность подачи исков к «Газпрому», в том числе в связи с поставками газа на внутренний рынок Украины. Ранее стороны отказались от взаимных исков и претензий, связанных с транзитом газа через территорию страны

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«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, речь идет о жалобе в европейский антимонопольный орган на «злоупотребление «Газпромом» своим доминирующим положением» с перспективой судебного процесса в суде ЕС, а также в международный арбитраж в Цюрихе на основании шведского права по новому транзитному контракту.

Кроме того, «Нафтогаз» может обратиться в Стокгольмский арбитраж по переуступке ему «Газпромом» долга компании «Росукрэнерго» (RosUkrEnergo). До 2009 года она была посредником при транспортировке газа на территорию Украины в рамках поставок на внутренний рынок страны.

По словам Витренко, «Нафтогаз» недавно выявил «обстоятельства о роли «Газпрома» в операциях с долговыми обязательствами RosUkrEnergo», из-за которых украинская госкомпания понесла значительные убытки.