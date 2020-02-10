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Бизнес ,  
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«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»

Компания изучает возможность подачи исков к «Газпрому», в том числе в связи с поставками газа на внутренний рынок Украины. Ранее стороны отказались от взаимных исков и претензий, связанных с транзитом газа через территорию страны
Фото: РИА Новости

«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, речь идет о жалобе в европейский антимонопольный орган на «злоупотребление «Газпромом» своим доминирующим положением» с перспективой судебного процесса в суде ЕС, а также в международный арбитраж в Цюрихе на основании шведского права по новому транзитному контракту.

Кроме того, «Нафтогаз» может обратиться в Стокгольмский арбитраж по переуступке ему «Газпромом» долга компании «Росукрэнерго» (RosUkrEnergo). До 2009 года она была посредником при транспортировке газа на территорию Украины в рамках поставок на внутренний рынок страны.

По словам Витренко, «Нафтогаз» недавно выявил «обстоятельства о роли «Газпрома» в операциях с долговыми обязательствами RosUkrEnergo», из-за которых украинская госкомпания понесла значительные убытки.

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Исполнительный директор «Нафтогаза» отметил при этом, что «лучше решать все проблемные вопросы без судебных процессов», поэтому компания сначала намерена обсудить их с «Газпромом». В случае если стороны не придут к решению, «Нафтогаз обратится «к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне», добавил он.

РБК направил запрос представителю «Газпрома».

В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений, который позволил продлить транзит газа. Туда также вошло безотзывное соглашение о регулировании, согласно которому стороны отзовут все арбитражные и судебные иски друг против друга. Документ предполагает, что стороны откажутся от всех возможных претензий по контракту на транзит газа от 19 января 2009 года. Однако это касалось только претензий по контракту на транзит газа через территорию Украины.

Швейцарский трейдер RosUkrEnergo был создан в 2004 году «Газпромом» и Centragas Holding AG на паритетных началах. На тот момент собственниками Centragas выступали украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ (90%) и экс-депутат Иван Фурсин (10%). В 2009 году «Газпром» и «Нафтогаз» заключили новый контракт на поставку газа напрямую, а RosUkrEnergo исключили из схемы поставок. Владимир Путин, который тогда занимал должность премьер-министра России, отмечал, что из соглашения был исключен посредник при торговле газом. При этом RosUkrEnergo задолжала «Газпрому» $1,7 млрд за поставки газа. В итоге «Газпром» продал этот долг «Нафтогазу», в счет которого «Нафтогаз» конфисковал 11 млрд куб. м газа RosUkrEnergo, которые находились на хранении в украинских ПХГ.

В 2010 году Стокгольмский арбитраж обязал украинскую компанию вернуть швейцарскому трейдеру 11 млрд куб. м газа и выплатить установленный контрактом штраф в размере 1,1 млрд куб. м газа.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Нафтогаз», Юрий Витренко, «Газпром»
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