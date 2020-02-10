Попова заявила о подготовке к выписке двух граждан Китая с коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,3) Quote, 13:31
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 69,82 (+0,19) Quote, 13:31
Forbes назвал нового участника списка богатейших бизнесменов России Бизнес, 18:31 Euromoney признал Sberbank Private Banking лучшим Private банком России Пресс-релиз, 18:30 Машины в утиль: что ждать автодилерам в 2020 году Pro, 18:29 Рособоронэкспорт допустил влияние коронавируса на поставки C-400 в Китай Общество, 18:17 Быстрее, шире, умнее: каким станет город будущего Футурология, 18:15  Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты Общество, 18:06 Месси установил рекорд среди легионеров Ла Лиги по матчам в основе Спорт, 18:05 Адвокаты фигурантов дела «Сети» назвали приговор необоснованным Общество, 17:58 «Аэрофлот» и Japan Airlines заключили соглашение о совместных рейсах Пресс-релиз, 17:57 От 30 до бесконечности: как компании организовать питание в офисе Pro, 17:51 Суд продлил домашний арест Майклу Калви Финансы, 17:45 Рождение, венчание, ложная тревога и еще 4 невероятных случая в самолете Стиль, 17:44 Кремль заявил о беспокойстве из-за эскалации ситуации в Сирии Политика, 17:43 Суд арестовал участника розыгрыша с коронавирусом в метро Москвы Общество, 17:43
Вирус из Китая ,  
0 

Попова заявила о подготовке к выписке двух граждан Китая с коронавирусом

Двух больных с подтвержденным наличием коронавируса госпитализировали в России 31 января. Если их выпишут, в стране не останется ни одного человека, зараженного вирусом нового типа 2019-nCoV
Анна Попова (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что двух граждан Китая, у которых был диагностирован коронавирус, сейчас «готовят к выписке». Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, в отношении больных были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, они чувствуют себя хорошо. «<...> как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования», пациентов начнут готовить к выписке, отметила руководитель Роспотребнадзора.

Попова также сообщила, что все эвакуированные ранее из Китая в Тюменскую область чувствуют себя хорошо, сообщает «РИА Новости». Результаты первых лабораторных исследований ни у кого из них наличие коронавируса не выявили. По словам главы Роспотребнадзора, персонал реабилитационного центра, где разместили эвакуированных, и врачи также чувствуют себя хорошо.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 10 февраля
Общество

О том, что на территории России выявлены первые случаи заражения новым коронавирусом, стало известно 31 января. Один из двух больных находился в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. Оба зараженных являются гражданами Китая. Больше о наличии больных коронавирусом в России власти не сообщали.

Тогда же вице-премьер Татьяна Голикова объявила о том, что гражданам России, которые находятся в китайской провинции Хубэй, будет предложена эвакуация. Именно оттуда начал распространяться новый тип вируса, вызывающий пневмонию. Всего бортами ВКС России было эвакуировано 144 человека. Кроме граждан России среди эвакуированных также были граждане СНГ.

Их разместили в реабилитационном центре в Тюменской области под наблюдением медиков. Карантин в центре будет длиться две недели.

По последним данным, от пневмонии, которую вызывает новый тип вируса, умерли больше 900 человек. Национальная комиссия Китая по здравоохранению сообщила о более 40 000 подтвержденных случаях заболевания. По данным комиссии и Всемирной организации здравоохранения, число жертв нового вируса превысило количество умерших от атипичной пневмонии в 2002–2003 годах.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Анна Попова, Роспотребнадзор
Материалы по теме
ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Общество
Китай суммарно потратил на борьбу с коронавирусом более $10 млрд
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter