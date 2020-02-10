Попова заявила о подготовке к выписке двух граждан Китая с коронавирусом

Двух больных с подтвержденным наличием коронавируса госпитализировали в России 31 января. Если их выпишут, в стране не останется ни одного человека, зараженного вирусом нового типа 2019-nCoV

Анна Попова (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что двух граждан Китая, у которых был диагностирован коронавирус, сейчас «готовят к выписке». Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, в отношении больных были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия, они чувствуют себя хорошо. «<...> как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования», пациентов начнут готовить к выписке, отметила руководитель Роспотребнадзора.

Попова также сообщила, что все эвакуированные ранее из Китая в Тюменскую область чувствуют себя хорошо, сообщает «РИА Новости». Результаты первых лабораторных исследований ни у кого из них наличие коронавируса не выявили. По словам главы Роспотребнадзора, персонал реабилитационного центра, где разместили эвакуированных, и врачи также чувствуют себя хорошо.

О том, что на территории России выявлены первые случаи заражения новым коронавирусом, стало известно 31 января. Один из двух больных находился в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. Оба зараженных являются гражданами Китая. Больше о наличии больных коронавирусом в России власти не сообщали.