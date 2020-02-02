Больница в Чите сообщила об условиях содержания китайца с коронавирусом

Гражданин Китая, который госпитализирован с коронавирусом в Забайкальскую краевую инфекционную больницу в Чите, находится в изолированном боксе и получает всю необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам главного врача краевой инфекционной больницы Сергея Юрчука, бокс имеет площадь 23 кв. м, обеспечен отдельной автоматической вентиляцией, своим санузлом и горячим водоснабжением. Он убирается три раза в сутки.

«Бокс располагается на первом этаже, светлый, теплый. Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов», — сказал Юрчук.

Врачи оценивают состояние пациента как удовлетворительное: он получает противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Женщина и ребенок, с которыми контактировал китаец, содержатся в аналогичных условиях, у мамы ребенка есть рация для вызова медперсонала. Ребенку было откорректировано лечение после осмотра специалистом.