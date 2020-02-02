Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

Местное агентство «Чита.Ру» сообщило, что недовольным лечением в больнице Читы оказался гражданин Китая, которому диагностировали коронавирус.
«Единственное, чего бы я хотел — это чтобы в больнице мне со стопроцентной уверенностью сообщили, болен я или нет. <...> Кажется, они [врачи] и сами не знают, имеются ли у меня самого какие-то проблемы», — заявил мужчина, добавив, что врач во вторник, 2 февраля, сообщил ему, что его анализы и рентген в норме.
Гражданин КНР пожаловался, что у него постоянно берут кровь, от чего у него кружится голова и ему очень тяжело. Он также выразил недовольство, что его семье, которую также доставили в больницу с подозрением на коронавирус, до сих пор не поставили диагноз или не опровергли его.
В пресс-службах правительства Забайкальского края и Минздрава Забайкальского края заявили РБК, что не могут разглашать имя гражданина КНР, так как это нарушало бы законодательство о персональных данных.
Ранее стало известно, что у женщины и ее дочери, которые контактировали с заболевшим коронавирусом гражданином Китая, взяли повторные пробы, и в данный момент врачи ждут их результатов. Они были госпитализированы в инфекционную больницу и помещены в изолированный медицинский бокс. При этом, у самого мужчины инфекция была выявлена только со второго раза — первая проба дала отрицательный результат.
Еще у одной студентки из Китая был выявлен коронавирус в Тюменской области. У контактировавших с ней учащихся признаки заболевания не обнаружены.
Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае. Очаг эпидемии находился в городе Ухань. По последним данным, от коронавируса погибли 305 человек, еще 11,9 тыс. человек заражены. Заболевание распространилось за пределами КНР: в России, США, Франции, Германии, Австралии, Японии, ОАЭ и других странах.