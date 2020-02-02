Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

По данным местных СМИ, гражданин Китая усомнился в наличии у него и его семьи коронавируса

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в Telegram.

Ответственными за проверку назначены органы государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края, говорится в сообщении.

«В соответствии с законодательством России каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения», — подчеркнул Салагай.

В сообщении замминистра не уточняется, о какой жалобе идет речь. «РИА Новости» сообщает, что речь идет о жалобе гражданина КНР с коронавирусной инфекцией.