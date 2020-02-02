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Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

По данным местных СМИ, гражданин Китая усомнился в наличии у него и его семьи коронавируса

Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в Telegram.

Ответственными за проверку назначены органы государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края, говорится в сообщении.

«В соответствии с законодательством России каждый пациент имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения», — подчеркнул Салагай.

В сообщении замминистра не уточняется, о какой жалобе идет речь. «РИА Новости» сообщает, что речь идет о жалобе гражданина КНР с коронавирусной инфекцией.

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Местное агентство «Чита.Ру» сообщило, что недовольным лечением в больнице Читы оказался гражданин Китая, которому диагностировали коронавирус.

«Единственное, чего бы я хотел — это чтобы в больнице мне со стопроцентной уверенностью сообщили, болен я или нет. <...> Кажется, они [врачи] и сами не знают, имеются ли у меня самого какие-то проблемы», — заявил мужчина, добавив, что врач во вторник, 2 февраля, сообщил ему, что его анализы и рентген в норме.

Гражданин КНР пожаловался, что у него постоянно берут кровь, от чего у него кружится голова и ему очень тяжело. Он также выразил недовольство, что его семье, которую также доставили в больницу с подозрением на коронавирус, до сих пор не поставили диагноз или не опровергли его.

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В пресс-службах правительства Забайкальского края и Минздрава Забайкальского края заявили РБК, что не могут разглашать имя гражданина КНР, так как это нарушало бы законодательство о персональных данных.

Ранее стало известно, что у женщины и ее дочери, которые контактировали с заболевшим коронавирусом гражданином Китая, взяли повторные пробы, и в данный момент врачи ждут их результатов. Они были госпитализированы в инфекционную больницу и помещены в изолированный медицинский бокс. При этом, у самого мужчины инфекция была выявлена только со второго раза — первая проба дала отрицательный результат.

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Еще у одной студентки из Китая был выявлен коронавирус в Тюменской области. У контактировавших с ней учащихся признаки заболевания не обнаружены.

Вспышка коронавируса началась в декабре 2019 года в Китае. Очаг эпидемии находился в городе Ухань. По последним данным, от коронавируса погибли 305 человек, еще 11,9 тыс. человек заражены. Заболевание распространилось за пределами КНР: в России, США, Франции, Германии, Австралии, Японии, ОАЭ и других странах.

Авторы: Виктория Тютина, Роман Кирьянов
Теги: Минздрав, Забайкальский край, проверка, жалоба, коронавирус, новости РБК
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