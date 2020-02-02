Врачи повторно взяли пробы на коронавирус у двух человек в Забайкалье

В Забайкалье врачи повторно взяли пробы на коронавирус у двух человек, которые контактировали с гражданином Китая, госпитализированным с подозрением на инфицирование. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.

В пресс-службе отметили, что два человека, в том числе ребенок, находятся в специальном изолированном медицинском боксе в краевой инфекционной больнице.

«Врачи проводят в отношении их профилактические и лечебные мероприятия, сейчас медики ждут результаты повторных проб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о матери и дочке, которые контактировали с гражданином Китая. У мужчины коронавирус подтвердился не сразу: первый результат анализов был отрицательным, однако повторная проба дала положительный результат.