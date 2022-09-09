Новый британский король Карл III впервые принял премьера Лиз Трасс

Лиз Трасс (Фото: Maja Smiejkowska / Reuters )

Новый король Великобритании Карл III дал первую аудиенцию премьер-министру страны Лиз Трасс, сообщает британский телеканал Sky News.

Король и премьер встретились в Букингемском дворце незадолго до обращения Карла III к народу. Король вернулся в официальную резиденцию утром 9 сентября из шотландского замка Балморал. Накануне там умерла его мать, королева Елизавета II.

После этого наследник престола, принц Чарльз, вступил на престол под именем Карл III. Его официально провозгласят королем в субботу, 10 сентября.

Трасс стала премьером за несколько дней до смерти Елизаветы II — 6 сентября. В этот день королева также встретилась с ней и поручила сформировать правительство. Через два дня премьер обратилась к нации и сообщила о смерти монарха.

В своем выступлении Трасс назвала смерть королевы шоком для мира и нации и сравнила ее с «камнем, на котором была построена современная Британия». Политик стала 15-м по счету премьером, назначенным за 70-летнее правление Елизаветы II.

Сейчас в Британии идет общенациональный траур, который завершится через неделю после похорон королевы. Сейчас тело Елизаветы II по-прежнему находится в Балморале. На третий день после смерти, в соответствии с графиком траурных мероприятий, его перевезут в Букингемский дворец. Оттуда на шестой день гроб отправят в здание британского парламента. Он пробудет там трое суток, чтобы прийти и проститься с монархом могли все желающие.