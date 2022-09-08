От Черчилля до Трасс: 15 премьеров Елизаветы II. Фотогалерея

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет. Она взошла на престол в 1952 году, коронация состоялась в 1953-м. Она побила рекорд своей прапрабабушки Виктории, которая пребывала на троне более 63 лет. 6 сентября 2022 года Елизавета II приняла Лиз Трасс в статусе нового премьер-министра. Трасс стала 15-м премьером на веку британской королевы. Все они — в фотогалерее РБК

Уинстон Черчилль, срок полномочий: 1951–1955. На фото Черчилль беседует с принцессой Елизаветой 12 июля 1951 года на открытии Международного центра молодежи в Лондоне. Когда Елизавета II взошла на престол в 1952 году, он во второй раз занимал должность премьер-министра (его первый срок продлился с 1940-го по 1945 год). Черчилль умер в 1965 году в возрасте 90 лет Энтони Иден, срок полномочий: 1955–1957. На фото Иден приветствует Елизавету II в лондонском Гилдхолле, куда королева прибыла на празднование 40-летней годовщины Национального сберегательного комитета (сберегательное движение было основано в годы Первой мировой войны для поощрения населения вкладывать средства в национальные ценные бумаги и просуществовало до 1978 года. — РБК). Энтони Иден умер в 1977 году в возрасте 79 лет Гарольд Макмиллан, срок полномочий: 1957–1963. На фото королева посещает Макмиллана в Оксфордском университете 4 ноября 1960 года (в марте 1960-го он был избран канцлером (ректором) университета и занимал эту должность до своей смерти в 1986 году в возрасте 92 лет) Алек Дуглас-Хьюм, срок полномочий: 1963–1964. На фото Хьюм, уже бывший премьер, и королева на открытии мемориала Джона Кеннеди в Суррее 14 мая 1965 года. Дуглас-Хьюм пробыл в должности всего 363 дня. С начала XX века короче срок был только у Эндрю Бонара Лоу — 209 дней, с октября 1922-го по май 1923 года. Дуглас-Хьюм умер в 1995 году в возрасте 92 лет Гарольд Вилсон, срок полномочий: 1964–1970 (первый), 1974–1976 (второй). На фото Гарольд Вилсон сопровождает королеву Елизавету II в свою официальную резиденцию 23 марта 1976 года. Королева и принц Филипп были гостями на прощальном ужине в честь его ухода в отставку. Вилсон умер в возрасте 79 лет в 1995 году Эдвард Хит, срок полномочий: 1970–1974. На фото Елизавета II и Хит на торжественном вечере Fan-Fare For Europe 3 января 1973 года. После прекращения своих полномочий Эдвард Хит продолжил работать в палате общин до 2001 года, став «отцом палаты» (почетный титул, который дается члену палаты с самым продолжительным сроком непрерывной службы). Он умер 17 июля 2005 года в возрасте 89 лет Джеймс Каллаган, срок полномочий: 1976–1979. На фото Каллаган и Елизавета II по прибытии в Виндзорский замок на обед 12 декабря 1977 года. Каллаган был единственным премьер-министром в XX веке, который до назначения на эту должность занимал три важных государственных поста: канцлера казначейства (1964–1967), министра внутренних дел (1967–1970) и министра иностранных дел (1974–1976). Он умер 26 марта 2005 года, не дожив один день до своего 93-летия Маргарет Тэтчер, срок полномочий: 1979–1990. На фото Елизавета II и Маргарет Тэтчер на приеме в честь 39 глав делегаций, участвующих в конференции Содружества, 1 августа 1979 года. Конференция прошла в Лусаке (Замбия), куда королева приехала с семидневным государственным визитом. Маргарет Тэтчер была первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании. Она занимала должность 11 лет, что стало рекордом за более чем 150 лет. Тэтчер умерла 8 апреля 2013 года после перенесенного инсульта Джон Мейджор, срок полномочий: 1990–1997. На фото Елизавета II, принц Филипп и Мейджор на банкете глав государств в честь 50-й годовщины окончания войны в Европе. В 1997 году, после смерти принцессы Дианы, Мейджор был назначен специальным опекуном принцев Уильяма и Гарри. Он отвечал за юридические и административные вопросы. В 2022 году Джон Мейджор отметил свое 79-летие Тони Блэр, срок полномочий: 1997–2007. На фото Тони Блэр и Елизавета II в Букингемском дворце 6 мая 2005 года в Лондоне. Блэр посетил королеву, чтобы попросить разрешения сформировать новое правительство после победы Лейбористской партии на выборах. В 2006 году лейбористы осудили премьер-министра за его нежелание критиковать Израиль и поддержку Джорджа Буша. Блэр ушел в отставку 27 июня 2007 года Гордон Браун, срок полномочий: 2007–2010. На фото Елизавета II и Гордон Браун на саммите G20 в Букингемском дворце 1 апреля 2009 года в Лондоне. Браун занял пост премьер-министра Великобритании в возрасте 56 лет, в 2022 году он отметил 71-летие Дэвид Кэмерон, срок полномочий: 2010–2016. На фото Елизавета II вместе с Кэмероном и его женой Самантой в официальной резиденции премьер-министра, где 21 июня 2011 года прошел обед в честь 90-летия принца Филиппа Тереза Мэй, срок полномочий: 2016–2019. На фото Елизавета II приветствует Терезу Мэй в начале аудиенции в Букингемском дворце 13 июля 2016 года. До назначения на пост премьер-министра Великобритании Мэй была министром внутренних дел Борис Джонсон, срок полномочий: 2019–2022. На фото Елизавета II приветствует Бориса Джонсона во время аудиенции в Букингемском дворце 24 июля 2019 года. 7 июля 2022 года Джонсон объявил о своем уходе в отставку Лиз Трасс, срок полномочий: с 2022-го. На фото Елизавета II приветствует Лиз Трасс во время аудиенции в замке Балморал (Шотландия) 6 сентября 2022. На прошедших выборах Трасс поддержали 57,4% членов Консервативной партии. Королева формально попросила ее сформировать правительство, с этого момента Трасс официально стала новым премьер-министром