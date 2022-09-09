От Лилибет до королевы Великобритании: яркие кадры с Елизаветой II

Елизавета II умерла в возрасте 96 лет, из них 70 она правила Великобританией. Внимание прессы к ней было приковано с самого детства. Путь Елизаветы от принцессы до королевы-рекордсменки в объективах фотографов — в подборке РБК

Королева умерла 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал. Новым монархом стал ее сын принц Чарльз, он будет править как король Карл III.

Ранее в этом же году британцы широко отмечали платиновый юбилей пребывания Елизаветы II на троне. Круглая дата наступила 6 февраля — в этот день в 1952 году Елизавета II взошла на престол. При этом коронация состоялась почти через полтора года, 2 июня 1953-го. Рекорд по продолжительности пребывания на троне Елизавета II установила еще в 2015 году, обойдя свою прапрабабушку Викторию, которая правила 63 года.