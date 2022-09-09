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Новый король впервые обратился к британцам и раздал титулы

В своей речи он назвал Елизавету II примером и источником вдохновения, а подданным пообещал защищать конституционные принципы, «составляющие сердце Великобритании»
Карл III
Карл III (Фото: Yui Mok / AP)

Новый британский король Карл III выступил с первым обращением к населению страны. Речь он начал со слов об умершей накануне королеве Елизавете II.

«На протяжении всей своей жизни Ее Величество королева — моя любимая мать — служила источником вдохновения и была примером для меня и для моей семьи, и мы остаемся перед ней в самом сердечном долгу, в коем только может семья оставаться перед своей матерью», — заявил монарх.

Он отметил, что королева Елизавета II достойно прожила жизнь, и пообещал служить британскому народу до конца своих дней.

Король также пообещал защищать конституционные принципы, «составляющие сердце нашего государства», так же как и его предшественница — «с непоколебимой преданностью».

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Кроме того, Карл III объявил старшего сына Уильяма принцем Уэльским (такой титул получает первый в очереди на престол). Его супруга Кэтрин будет носить титул принцессы Уэльской.

Он также упомянул в своей речи своего младшего сына принца Гарри и его супругу Меган Маркл. «Я выражаю свою любовь принцу Гарри и Меган, они продолжают строить свою жизнь за границей», — сказал он.

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Свое обращение король закончил словами, адресованными Елизавете II. «И моей дорогой маме, когда ты начинаешь свое последнее великое путешествие, чтобы воссоединиться с моим дорогим покойным папой [принц Филипп, герцог Эдинбургский], я хочу просто сказать вот что: спасибо тебе. Пусть полеты ангелов воспевают тебя до твоего упокоения», — добавил Карл III.

Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни. Сейчас в Британии идет общенациональный траур, который завершится через неделю после похорон королевы. Сейчас ее тело по-прежнему находится в Балморале. На третий день после смерти его перевезут в Букингемский дворец. Оттуда на шестой день гроб отправят в здание британского парламента. Он пробудет там трое суток, чтобы прийти и проститься с монархом могли все желающие.

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Фотогалерея 

Карла III официально возведут на британский престол в субботу, 10 сентября. Он автоматически стал королем после смерти королевы.

Однако по традиции должна быть проведена формальная церемония в Сент-Джеймсском дворце в течение 24 часов после смерти монарха. В этот раз это будет сделано позже, поскольку не было достаточно времени для подготовки.

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Андрей Гатинский, Виктория Тютина Виктория Тютина
Великобритания Карл III обращение

Карл III Виндзор

Король Великобритании

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