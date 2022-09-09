Елизавета II на британских монетах: пять профилей королевы

За 70 лет правления Елизаветы II на британских монетах сменилось пять ее профилей — то идеализированных, то реалистичных. После ее смерти новые монеты должны чеканить с изображением ее сына короля Карла III

Фото: Luke MacGregor / Reuters

Принцесса Елизавета стала королевой Елизаветой II совсем молодой. Ее отец король Георг VI умер 6 февраля 1952 года, когда Елизавете было только 25 лет. За время правления она стала старейшей из монархов мира, свой трон она занимала дольше, чем кто-либо еще из ныне живущих королей и королев. А в Англии дольше Елизаветы не правил вообще никто, даже ее прапрабабка Виктория, бывшая королевой «всего» 63 года.

Неудивительно, что портреты Елизаветы на монетах, чеканившихся на протяжении десятков лет, англичанам приходилось время от времени менять. Чтобы, так сказать, соответствовали оригиналу. Впрочем, делал это Королевский монетный двор не так чтобы часто: за 70 лет правления Елизаветы II на британских монетах сменилось только пять ее профилей (у Виктории, впрочем, всего три). Причем четыре из них средний британец может найти в своем кошельке и сегодня, так что подданные вполне могут посмотреть, как выглядела их королева в 1968 или 1985 году. Или составить из найденной в карманах мелочи ремейк знаменитой картины Густава Климта «Три возраста женщины». И даже превзойти ее.

Фото: royalmint.com

Возраст первый

Елизавета была провозглашена королевой Великобритании (а также Канады, Австралии и т.д.) в феврале 1952 года, однако официально короновали ее только 2 июня 1953-го. В том же году в обращение были выпущены и первые монеты с портретом королевы. Согласно давней традиции, монархи на британских монетах смотрят в сторону, противоположную той, куда смотрел их предшественник. А так как отец Елизаветы Георг VI смотрел влево, то дочь повернулась направо.

Чеканке новых монет предшествовала серьезная работа. Нужно было решить, как именно будет выглядеть на них королевский профиль. Свои работы на суд комитета советников Королевского монетного двора, возглавлял который супруг Елизаветы герцог Эдинбургский Филипп, представили 17 художников.

В итоге Филипп выбрал эскиз Мэри Гиллик, предложившей изобразить молодую Елизавету в лавровом венке с лентами вместо короны. Получив одобрение, Гиллик смогла попасть в Букингемский дворец, где перед ней около часа позировала сама королева. На сайте монетного двора отмечается, что Елизавета попросила художницу постараться, чтобы в лавровом венке она не слишком походила на Юлия Цезаря. Что ж, Гиллик явно справилась: с такими соблазнительными плечами римского диктатора на монетах точно не изображали.

Мэри Гиллик (Фото: royalmintmuseum.org.uk)

В 1953 году портреты Елизаветы работы Гиллик появились на монетах достоинством 1 фартинг (1/4 пенни), полпенни и пенни, 3 и 6 пенсов, 1 и 2 шиллинга, на кронах и полукронах, а позднее и на золотых соверенах. На всех монетах рядом с портретом можно было увидеть надпись, извещающую о том, что перед вами Елизавета II, королева Божьей милостью и защитница веры.

Фото: hattonsoflondon.com

Портрет Елизаветы II работы Гиллик чеканился на так называемых деньгах Монди (Maundy money) — специальных серебряных монетах, предназначенных для религиозной церемонии в Великий четверг. По традиции монарх каждый год встречается на Страстной неделе с группой своих подданных, прихожан из разных церквей страны, и вручает им белый кошелек с серебряными монетами номиналом 1 пенни, а также 2, 3 и 4 пенса. При этом общая номинальная стоимость подарка равна возрасту королевы. Таким образом, в 2021 году в кошелек положили 95 пенсов. Однако в 2020-м и 2021-м торжественная встреча с королевой из-за пандемии COVID-19 была отменена, а кошельки тогда отправили по почте.

Фото: AP

Возраст второй

Шли годы. В 1956 году в Британии перестали чеканить фартинги, а в 1960-е в стране началась подготовка к переводу валютной системы на десятичную основу. В рамках реформы фунт стерлингов решено было разделить не на 240, а на 100 пенсов, а чтобы подготовить население Британии к переменам, первые монеты нового образца решено было выпустить заранее. Официально Decimal Day (D-Day) случился 15 февраля 1971 года, однако первые монеты — 5 и 10 новых пенсов — были выпущены в обращение еще в 1968-м. При этом первая была приравнена к старому шиллингу, а вторая — к флорину, или двум шиллингам.

Новые и старые монеты были одного размера и попадали в одни кошельки, а чтобы их было проще отличать друг от друга, на 5- и 10-пенсовиках разместили обновленный профиль королевы. На новом портрете, который был создан скульптором Арнольдом Мачином еще в 1964 году и тогда одобрен принцем Филиппом, Елизавета выглядит более по-королевски. Это уже не юная девушка в венке и лентах, но молодая дама, а на голове у нее бриллиантовая тиара, подаренная на свадьбу бабушкой, королевой Марией. По примеру Гиллик Мачин изобразил Елизавету по плечи — так обычно изображали монархов на монетах в XIX веке.

Фото: rct.uk

«С шармом и достоинством, но без сентиментальности», — описал свою королеву скульптор.

Фото: royalmint.com

В октябре 1969 года портрет работы Мачина появился на новой монете необычной формы: на смену банкноте 10 шиллингов пришла семиугольная монета 50 пенсов.

Фото: 24carat.co.uk

15 февраля 1971 года, в D-Day, в обращение были выпущены еще три монеты с новым портретом королевы — полпенни, пенни и 2 пенса. Позднее к ним присоединились также монеты 20 и 25 пенсов, а также £1. Мелкие монеты с портретами работы Гиллик были быстро выведены из обращения, более крупные (шиллинги, флорины) продолжали ходить еще несколько лет, а приравненные к 25 пенсам кроны формально и сейчас считаются законным платежным средством.

Возраст третий

В 1982 году Британский монетный двор объявил конкурс на новый портрет королевы. 17 художников и скульпторов представили около 40 вариантов, из которых наиболее перспективной была признана работа Рафаэля Маклуфа. Свои эскизы тот создавал по фотографиям Елизаветы II, но после конкурса королева позировала ему. При этом сам Маклуф позднее рассказывал, что королева была поражена тем, что для того, чтобы закончить портрет, ему понадобилось меньше времени, чем некоторым фотографам на то, чтобы подготовиться к съемке.

Новый портрет отличался от работ Гиллик и Мачина истинно королевским размахом. Елизавета на нем изображена в бриллиантовой диадеме, изготовленной для коронации в 1821 году Георга IV. В диадеме из золота и серебра 1333 бриллианта разной величины, и именно в ней Елизавета в июне 1953-го отправилась в Вестминстерское аббатство на собственную коронацию. Кроме того, если на первых двух портретах на королеве не было никаких «лишних» украшений, то здесь появились ожерелье и серьги.

Фото: rct.uk

Монеты с новым портретом вышли в 1985 году, когда королеве уже было почти 60 лет, и критики подвергли работу суровой оценке. Мол, Елизавета II на новых монетах выглядит слишком уж моложаво. Маклуф в ответ заявил, что и создавал не портрет, а «царственный и нестареющий» символ.

Фото: royalmint.com

Возраст четвертый

Создатель следующего портрета, появившегося на британских монетах в 1998 году, исходил из совсем другого принципа. «Не нужно скрывать зрелость королевы. Не нужно ей льстить. Она 70-летняя женщина», — объяснил свой подход Иэн Рэнк-Броудли.

«Важно, чтобы портрет был узнаваемым, а не излишне идеализированным», — добавил художник.

На новом портрете на голове Елизаветы II вновь появилась «бабушкина тиара» — та же, что на монетах образца 1968 года. Ожерелье исчезло, так как художник обрезал шею, чтобы увеличить лицо королевы, а серьги заменили другими.

Фото: royalmint.com

Возраст пятый

Последний на сегодняшний день портрет Елизаветы II появился на британских монетах в 2015 году. На нем королева вновь в бриллиантовой диадеме. Объясняя перемену, художник Джоди Кларк пояснил, что хотел, чтобы его работа явно отличалась от предыдущей, а ее величество за прошедшие годы «не слишком постарела».

«Я надеюсь, что я верно изобразил ее величество и передал облик так, как и задумал», — отметил Кларк, назвав каждую из работ своих предшественников «по-своему сильной».

Фото: royalmint.com

Созданные для Британского монетного двора портреты использовались также на монетах, чеканившихся в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и других странах.

После смерти королевы Банк Англии заявил, что банкноты с ее изображением останутся законным платежным средством. «Дальнейшее объявление о существующих банкнотах Банка Англии будет сделано после того, как закончится период траура», — говорится в заявлении банка. Financial Times со ссылкой на Королевский монетный двор передает, что отчеканенные до этого монеты останутся в обращении. Как отмечает The Guardian, сейчас в обращении находятся банкноты номиналом £4,5 млрд, общей стоимостью £80 млрд. Газета указывает, что их замена может занять до двух лет. Что касается монет, для их смены может понадобиться еще больший срок, поскольку исторически их смена проходила «органически», имеющиеся в обращении монеты не отзывались.

Резервный банк Австралии также заявил, что банкноты с изображением королевы останутся законным платежным средством. Австралийский Королевский монетный двор ожидает, что новые монеты будут выпущены в 2023 году.

Представитель Банка Канады заявил Bloomberg, что банкноты с изображением Елизаветы II останутся в обращении до конца срока службы. «Нет никаких законодательных требований по изменению дизайна в течение установленного периода времени при смене монарха», — заявил представитель регулятора.