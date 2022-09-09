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Елизавета II на обложках СМИ: как прощаются с монархом. Фотогалерея

В четверг стало известно о смерти Елизаветы II, которая правила Великобританией 70 лет. В день смерти королевы журнал Time представил обложку с ее портретом. Утром 9 сентября мировые СМИ поместили на свои обложки и первые полосы портреты Елизаветы II. Какими кадрами прощаются с эпохой — в фотогалерее РБК.

Что пишут о правлении Елизаветы II и конце эпохи — читайте в обзоре РБК
Обложка номера The New Yorker, который выйдет 19 сентября
Обложка номера Time, который выйдет 26 сентября 

9 сентября Bild вынес на обложку фразу «Мир плачет по королеве»

The Scotsman, 9 сентября
The Herald, 9 сентября 
The National, 9 сентября

9 сентября издание Daily Mirror поблагодарило королеву и поместило ее портрет на обложку

The Times вынесла на обложку номера от 9 сентября фразу «Жизнь в служении»
The Daily Telegraph процитировала Елизавету II: «Горе — это цена, которую мы платим за любовь». Номер вышел 9 сентября
Financial Times, 9 сентября
Metro, 9 сентября

Arab News выпустили 9 сентября номер с цитатой Лиз Трасс «Скала, на которой построена Британия». Премьер-министр сказала эти слова в официальном обращении 8 сентября

На обложке номера ABC от 9 сентября появилось фото королевы с подписью «Вечное величие»
The Yorkshire Post, 9 сентября
9 сентября номер Belfast Telegraph вышел с цитатой старшего сына королевы, ныне короля Карла III: «Мы глубоко оплакиваем уход нашего суверена и любимой матери»
Специальный выпуск National Post от 9 сентября появился в продаже с заголовком «Она служила нам с силой и мудростью»
9 сентября Daily Mail вышла с заголовком «Наши сердца разбиты»
Leicester Mercury, 9 сентября
El Periodico 9 сентября назвал смерть королевы «концом эры»
9 сентября Herald Sun подписала фото Елизаветы II на обложке одним словом — «незаменимая»
The Sun от 9 сентября поблагодарила королеву фразой «Спасибо, мэм» и процитировала официальное заявление ее старшего сына
La Razon вышла в пятницу (9 сентября) с заголовком «Боже, храни королеву» на обложке
Номер The Australian от 9 сентября вышел с заголовком «Прощай, наша благородная королева»
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Дарья Широкова
мультимедиа Елизавета II Великобритания королева

Елизавета Вторая Виндзор

монарх, королева Великобритании

21 апреля 1926 года
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