Елизавета II на обложках СМИ: как прощаются с монархом. Фотогалерея

В четверг стало известно о смерти Елизаветы II, которая правила Великобританией 70 лет. В день смерти королевы журнал Time представил обложку с ее портретом. Утром 9 сентября мировые СМИ поместили на свои обложки и первые полосы портреты Елизаветы II. Какими кадрами прощаются с эпохой — в фотогалерее РБК.

Что пишут о правлении Елизаветы II и конце эпохи — читайте в обзоре РБК