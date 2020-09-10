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Бастрыкин создал специальный отдел для борьбы с фальсификацией истории

Эта структура в составе Следственного комитета будет также расследовать дела, связанные с реабилитацией нацизма
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Уголовными делами по фальсификации истории и реабилитации нацизма будет заниматься отдельная структура в Следственном комитете, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов», — сообщили в СК.

Новая отделение будет работать в составе управления по расследованию преступлений прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление Следственного комитета.

Материал дополняется.

Теги: Следственный комитет, реабилитация нацизма, фальсификация истории ..., Александр Бастрыкин
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