СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк». Об этом говорится на сайте СК.

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — отмечается в сообщении.

Следователи установили, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая опубликовал на сайте «Банк памяти» фото Адольфа Гитлера. Максим Гусев из Перми загрузил на тот же сайт не позднее 2 мая изображение группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Подозреваемых допросили и провели у них обыск.