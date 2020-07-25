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СК возбудил новые дела из-за фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России возбудил два новых уголовных дела о реабилитации нацизма в связи с публикацией фотографий нацистов на онлайн-акции всероссийского движения «Бессмертный полк». Об этом говорится на сайте СК.

«Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», — отмечается в сообщении.

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Следователи установили, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая опубликовал на сайте «Банк памяти» фото Адольфа Гитлера. Максим Гусев из Перми загрузил на тот же сайт не позднее 2 мая изображение группенфюрера СС Андрея Шкуро.

Подозреваемых допросили и провели у них обыск.

Из-за распространения коронавируса в этом году акцию решили провести в онлайн-формате. Россиянам предлагалось загрузить фото и биографию ветерана на сайт движения. Заявки на участие в акции подали почти 3 млн человек.

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Организаторы «Бессмертного полка» сообщили о нескольких сотнях попыток загрузить фото нацистов. Большинство из них волонтеры отследили, однако некоторые, по словам руководителя исполкома движения Артема Хуторского, «просочились» из-за хорошего фотомонтажа. Организаторы передали в СК список IP-адресов, с которых поступали фото нацистов, после чего следователи начали устанавливать личности их отправителей и возбуждать уголовные дела о реабилитации нацизма.

Теги: СК, «Бессмертный полк», реабилитация нацизма
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