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Путин заявил об отсутствии у России чувства вины за Вторую мировую войну

Ранее президенты стран Балтии в своем выступлении к 75-летию окончания Второй мировой войны обвинили СССР в сговоре с Германией
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко / EPA / ТАСС)

Президент Владимир Путин заявил, что у России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны. Об этом он заявил в фильме «Война за память», фрагмент которого показали в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы положили на алтарь Победы 27 миллионов жизней наших граждан — Советского Союза, я имею в виду. Совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать», — сказал президент.

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Накануне президенты Эстонии, Литвы и Латвии в своем выступлении к 75-летию окончания Второй мировой войны обвинили СССР в сговоре с Германией, а Советский союз в итоге оккупировал территории их стран.

«Кто на кого напал 22 июня сорок первого года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?!» — в фильме задался вопросом Путин.

Лидеры трех балтийских стран утверждали, что, искажая исторические факты о начале войны и разделе Европы после ее завершения, Москва пытается «фальсифицировать историю и поставить под сомнение саму основу современного международного правопорядка».

Посольство России обвинило США в переписывании истории Второй мировой
Политика
Фото: Mark Wilson / Newsmakers / Getty Images

Западные государства, включая США, неоднократно обвиняли СССР в развязывании Второй мировой войны. В декабре 2019 года премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа фактически стал союзным соглашением между СССР и Германией и обвинил российских властей в поддержке сталинизма.

На фоне споров с Польшей о причинах и ходе Второй мировой войны Путин в конце декабря назвал «антисемитской свиньей» Юзефе Липски, который был послом Польши в Германии в 1935–1939 годах. По словам российского президента, тот обещал Гитлеру установить памятник в Варшаве за высылку евреев в Африку. Нынешний американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер в ответ на это указала, что Гитлер и Сталин были зачинщиками Второй мировой войны, а Польша стала ее жертвой. Российский МИД после этих слов допустил, что Мосбахер, вероятно, «получала плохие оценки по истории в школе». В Европарламенте утверждали, что Путин пытается «переписать историю».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: вторая мировая война, Великая Отечественная Война, Владимир Путин
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