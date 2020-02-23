Путин пообещал пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны

Владимир Путин и ветераны ВОВ (Фото: kremlin.ru)

Россия будет бороться с попытками исказить правду о ее роли во Второй мировой войне, заявил президент Владимир Путин, выступая на концерте, посвященном Дню защитника Отечества.

«Мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства», — сказал Путин.

Во время Великой Отечественной войны Красная армия освободила от оккупантов не только свою землю, но и другие страны, напомнил он.

С обвинениями в фальсификации истории Второй мировой войны в адрес России ранее выступали Европарламент и страны Прибалтики. Европейские депутаты, в частности, потребовали от Москвы «не обелять» преступления режима СССР, а Варшава заявила, что пакт Молотова — Риббентропа стал предпосылкой для начала войны и прикрытием для раздела страны. Эстония в свою очередь не признает действие Тартуского договора, согласно которому стране отошла часть территорий Ленинградской и Псковской областей, которые вернулись в состав РСФСР после вхождения Эстонии в состав Советского Союза. В незаконной оккупации и аннексии своей территории во время Второй мировой Москву обвинила и Латвия. Россия все обвинения опровергает.