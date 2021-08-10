Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 9 пациентов больницы в Осетии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о прорыве трубы с кислородом во владикавказской больнице, в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль», — говорится в сообщении.

Ранее в Северной Оссетии девять человек погибли после того, как в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи прорвало кислородные трубы. В минздраве республики сообщили РБК, что погибшие пациенты находились в крайне тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ. Всего в момент аварии в реанимационном отделении находился 71 человек.

«Подача кислорода для остальных пациентов налажена, они сразу же были обеспечены кислородом через резервные баллоны. Следим за состоянием каждого пациента пристально», — добавили в Минздраве.