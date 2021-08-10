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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 9 пациентов больницы в Осетии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о прорыве трубы с кислородом во владикавказской больнице, в результате которого погибли девять человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного органа представить подробный доклад по обстоятельствам уголовного дела и поставил ход расследования на личный контроль», — говорится в сообщении.

В Осетии завели дело после гибели 9 пациентов из-за проблем с кислородом
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Ранее в Северной Оссетии девять человек погибли после того, как в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи прорвало кислородные трубы. В минздраве республики сообщили РБК, что погибшие пациенты находились в крайне тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ. Всего в момент аварии в реанимационном отделении находился 71 человек.

«Подача кислорода для остальных пациентов налажена, они сразу же были обеспечены кислородом через резервные баллоны. Следим за состоянием каждого пациента пристально», — добавили в Минздраве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до десяти лет.

Автор
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Александр Бастрыкин Северная Осетия Владикавказ Больница уголовное дело
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В Осетии завели дело после гибели 9 пациентов из-за проблем с кислородом
Общество
В Северной Осетии 9 человек умерли в больнице из-за нехватки кислорода
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