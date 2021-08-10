В больницу Владикавказа доставили первую машину с 3 тоннами кислорода

В больницу во Владикавказе, где накануне после поломки кислородной системы погибли девять пациентов с коронавирусом, доставили три тонны кислорода из Кабардино-Болкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Северной Осетии.

«Три тонны кислорода прибыли в больницу из города Прохладный Кабардино-Балкарии», — говорится в сообщении. В ближайшее время во Владикавказ доставят еще восемь тонн кислорода из Краснодара и четыре тонны из Ставропольского края.

Инцидент в республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошел 9 августа. Там прорвало кислородные трубы, погибли девять человек. В минздраве республики сообщили РБК, что погибшие пациенты находились в крайне тяжелом состоянии в реанимации на ИВЛ. Всего в момент аварии в реанимационном отделении находился 71 человек.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы на срок до десяти лет.