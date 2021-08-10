Директора вагона-ресторана задержали после отравления детей на Кубани

По данным следствия, повар и официант вышли на работу, хотя знали, что у них норовирусная инфекция. Их и директора вагона-ресторана задержали. Ранее в поезде Мурманск — Адлер произошло массовое отравление детей

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Директор вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер и его сотрудники задержаны по делу о массовом отравлении детей, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

Как выяснили следователи, повар и официант вагона-ресторана знали, что у них норовирусная инфекция, но не сообщили об этом своему работодателю.

Директор вагона-ресторана, в свою очередь, «не обеспечила соблюдение санитарных норм, не организовала медобследование персонала» и «пренебрегла проведением мероприятий противоэпидемиологического контроля за состоянием здоровья работников», что привело к массовому отравлению детей, говорится в сообщении.

Следователи задержали директора, повара и официанта. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей).