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В поезде, следовавшим из Мурманска в Адлер, произошло массовое отравление детей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде № 225 Мурманск — Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию», — говорится в сообщении.

Еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медицинского осмотра, добавили в пресс-службе.

Кроме того, уточняется, что «в пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение» около 250 несовершеннолетних пассажиров.