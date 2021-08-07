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В поезде Мурманск — Адлер произошло массовое отравление детей

Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

В поезде, следовавшим из Мурманска в Адлер, произошло массовое отравление детей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде № 225 Мурманск — Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию», — говорится в сообщении.

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Еще 15 детей с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медицинского осмотра, добавили в пресс-службе.

Кроме того, уточняется, что «в пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение» около 250 несовершеннолетних пассажиров.

Как сообщает ТВ-21 со ссылкой на маму на одного из пострадавших, после приема пищи у детей началась диарея и поднялась температура. Женщина  уточнила, что дети направляются в лагерь, который находится в Туапсе.

Ранее подмосковная прокуратура организовала проверку по факту отравления 12 подростков в гостиничном комплексе «Менделеево» в Солнечногорске. СК также начал проверку по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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