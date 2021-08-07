СК возбудил дело из-за отравления детей в поезде Мурманск — Адлер

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Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за отравления детей в поезде Мурманск — Адлер, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сказано в сообщении ведомства. Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы на срок до двух лет.

Дети пожаловались на пищевое отравление ночью 6 августа, уточнили в СК. Двадцать из них госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию, еще 15 детей с симптомами отравления после осмотра врачами продолжили поездку. Состояние детей оценивается как легкой и средней тяжести.

Следователи собрали образцы еды и воды, опросили сопровождающих детей и затребовали необходимую документацию. В объединенную оперативную группу вошли следователи из ростовского, мурманского и краснодарского транспортных отделов ведомства. «Организован комплекс масштабных следственных действий», — отметили в СК.