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В Роспотребнадзоре назвали причину отравления детей в поезде на Кубани

Причиной отравления детей, госпитализированные с поезда Мурманск–Адлер, стал норовирус второго типа, заявили в пресс–службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«Биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель — норовирус второго типа», — говорится в сообщении», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что заболевших детей госпитализировали, а контактных разместили в отдельных корпусах под наблюдением врачей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла ситуацию под личный контроль.

Количество госпитализированных с поезда на Кубани детей увеличилось до 56
Общество

Материал дополняется.

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