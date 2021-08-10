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Из больницы выписали 36 отравившихся в поезде Мурманск-Адлер детей

Из больниц Туапсе выписали 36 детей, которые отравились в поезде Мурманск — Адлер, следовавшем в оздоровительные лагеря. Об этом сообщается на сайте «РЖД».

«Сегодня из лечебных учреждений Туапсе выписаны и направлены в оздоровительные лагеря 36 детей, следовавших поездом № 226/225 из Мурманска в Адлер. Перевозка выздоровевших детей организована к местам отдыха специализированными детскими автобусами», — рассказали в компании.

РЖД начали проверку после отравления детей в поезде Мурманск — Адлер
Общество
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Отмечается, что на время поездки детей будут сопровождать медицинские работники. Также в «РЖД» сообщили, что 10 августа планируется выписать детей, госпитализированных в лечебных учреждениях Белореченска и Апшеронска.

О массовом отравлении детей, которые ехали в летний лагерь в Туапсе на поезде, стало известно в субботу, 7 августа. Всего отравилось 87 детей. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Проверку в связи с произошедшим также организовали в «РЖД».

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