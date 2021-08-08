Количество госпитализированных с поезда на Кубани детей увеличилось до 87

Туапсинская ЦРБ № 1 (Фото: trb1-tuapse.ru)

Количество детей, госпитализированных с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер, выросло до 87. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края со ссылкой на региональный минздрав.

«В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер. <...> Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

По данным минздрава на 8 августа, 67 детей находятся в Туапсинской ЦРБ № 1, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8.

Ранее сообщалось о 56 отравленных детях. Состояние детей оценивалось как удовлетворительное.