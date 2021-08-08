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Количество госпитализированных с поезда на Кубани детей увеличилось до 87

Туапсинская ЦРБ №&nbsp;1
Туапсинская ЦРБ № 1 (Фото: trb1-tuapse.ru)

Количество детей, госпитализированных с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер, выросло до 87. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края со ссылкой на региональный минздрав.

«В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер. <...> Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Количество госпитализированных с поезда на Кубани детей увеличилось до 56
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По данным минздрава на 8 августа, 67 детей находятся в Туапсинской ЦРБ № 1, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8.

Ранее сообщалось о 56 отравленных детях. Состояние детей оценивалось как удовлетворительное.

Несовершеннолетние следовали организованной через турфирмы группой в детский оздоровительный лагерь «Морская волна». После приема еды у детей поднялась температура и появились признаки диареи. Позже Роспотребнадзор сообщил, что причиной отравления мог стать норовирус второго типа.

После инцидента СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальным наказанием по данной статье является лишение свободы на срок до двух лет.

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Количество госпитализированных с поезда на Кубани детей увеличилось до 56
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СК возбудил дело из-за отравления детей в поезде Мурманск — Адлер
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