Количество госпитализированных с поезда на Кубани детей увеличилось до 87
Количество детей, госпитализированных с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер, выросло до 87. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края со ссылкой на региональный минздрав.
«В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер. <...> Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
По данным минздрава на 8 августа, 67 детей находятся в Туапсинской ЦРБ № 1, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8.
Ранее сообщалось о 56 отравленных детях. Состояние детей оценивалось как удовлетворительное.