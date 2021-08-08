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РЖД организовали собственную проверку инцидента в поезде Мурманск — Адлер, в котором отравились почти 90 детей. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане. Вагон-ресторан пассажирского поезда № 225/226 Мурманск — Адлер обслуживала компания ООО «НТС» на правах договора аренды с АО «ФПК», — рассказали в компании.

В РЖД сообщили, что здоровью детей ничего не угрожает, они чувствуют себя удовлетворительно. В компании обещали бесплатно доставить детей и сопровождающих в место отдыха.

Отравление детей произошло накануне. Власти рассказали, что госпитализированы 87 человек. Несовершеннолетние следовали организованной через турфирмы группой в детский оздоровительный лагерь «Морская волна». После приема пищи у детей поднялась температура и появились признаки диареи. Позже Роспотребнадзор сообщил, что причиной отравления мог стать норовирус второго типа.