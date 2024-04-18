 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

Адвокат оценила шансы на раздел имущества Лерчек и ее мужа без суда

Юрист Гордон оценила шансы на раздел имущества блогера Лерчек и ее мужа без суда
Сюжет
Дело инстаблогеров
Блогеры Артем Чекалин (слева)&nbsp;и его супруга Валерия Чекалина (Лерчек)
Блогеры Артем Чекалин (слева) и его супруга Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин могут договориться о разделе имущества в ходе процесса о разводе без решения суда. Об этом заявила РБК адвокат Лерчек Екатерина Гордон.

«Артемом подан иск в суд по разделу имущества — это совершенно не отменяет того, что супруги могут и в процессе суда договориться», — сказала юрист. Она назвала супругов «адекватными людьми», которые «еще в силах договориться».

Адвокат допустила, что имущество поделят, подписав соответствующее соглашение. «Даже поданный представителем Артема иск в суд не отменяет наших переговоров, которые происходят и сейчас», — подчеркнула она.

Решение суда назначить супругам два месяца на примирение и приостановить бракоразводный процесс Гордон назвала «абсолютно нормальной практикой». Она отметила, что так обычно происходит, если у пары есть несовершеннолетние дети, а у Чекалиных их трое. «Ничего удивительного в этом нет. Их благополучно разведут спустя два месяца, если они, конечно, сами не передумают», — сказала юрист.

Муж Лерчек решил отсудить у нее более ₽1,2 млрд при разделе имущества
Общество
Артем Чекалин

«Мы должны сделать все для досудебного урегулирования имущественных вопросов — так же, как мы должны сделать все для досудебного урегулирования вопроса по детям. Надо сказать, что Артем и Валерия являются чудесными родителями, и я полагаю, что спора по детям не будет», — заключила Гордон.

Валерия Чекалина подала в суд заявление о разводе с мужем в марте. Супруги пробыли в браке 11 лет. 12 апреля Артем Чекалин подал иск о разделе совместно нажитого имущества.

По данным ТАСС и Shot, Чекалин хочет взыскать со своей супруги более 1,2 млрд руб. У супругов есть четыре квартиры в Москве и две в Тольятти. В феврале Лерчек решила продать дом площадью 400 кв. м в коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске, где в прошлом марте проходили обыски по делу о неуплате налогов. Кроме того, писал Life, семья владела пятью люксовыми автомобилями стоимостью 145 млн руб.

В марте 2023 года против Чекалиных возбудили два уголовных дела — о легализации (отмывании) средств и об уклонении от уплаты налогов. Суд назначил супругам меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе пользования интернетом и телефоном. Впоследствии адвокат сообщил, что они погасили долги перед налоговой. Оба уголовных дела закрыли.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Валерия Чекалина Лерчек развод новости раздел имущества блогеры
Материалы по теме
Бракоразводный процесс между Лерчек и ее мужем приостановили до лета
Общество
Иск мужа Лерчек о разделе имущества приняли к производству
Общество
Блогер Лерчек подала на развод после закрытия уголовного дела
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 100,28 (+0,34) Инвестиции, 17 апр, 16:37 Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 94,32 (+0,25) Инвестиции, 17 апр, 16:37
Бесплатный газ на участок: как подвести по новым правилам Недвижимость, 15:29
Старовойт сообщил об обстреле объекта энергетики в Курской области Политика, 15:16
В Госдуме подготовили законопроект о «мертвых душах» в общежитиях вузов Общество, 15:13
Бесплатный газ на участок: как подвести по новым правилам Недвижимость, 15:11
Власти назвали сроки запуска завода авто из КНР на экс-площадке Merсedes Бизнес, 15:02
Спрос россиян на жилье в ОАЭ и Турции резко упал Недвижимость, 15:02
Мосгорсуд отменил один штраф Михаилу Светову по иноагентской статье Политика, 14:58
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Суд в Москве заочно арестовал трех полковников ВСУ Политика, 14:58
Минобороны отчиталось об уничтожении пункта управления командования ВСУ Политика, 14:55
Банки Китая отказываются принимать платежи из России. Что будет с рублем Pro, 14:55
Акции каких российских IT-компаний недооценены рынком Pro, 14:51
Тренера «Рубина» дисквалифицировали на один матч за нецензурную перепалку Спорт, 14:44
Трехдневный пожар в здании биржи в Копенгагене. Фоторепортаж Общество, 14:43
Песков объяснил слова Путина «не надо так» в адрес губернатора Политика, 14:39