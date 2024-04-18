Юрист Гордон оценила шансы на раздел имущества блогера Лерчек и ее мужа без суда

Адвокат оценила шансы на раздел имущества Лерчек и ее мужа без суда

Блогеры Артем Чекалин (слева) и его супруга Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин могут договориться о разделе имущества в ходе процесса о разводе без решения суда. Об этом заявила РБК адвокат Лерчек Екатерина Гордон.

«Артемом подан иск в суд по разделу имущества — это совершенно не отменяет того, что супруги могут и в процессе суда договориться», — сказала юрист. Она назвала супругов «адекватными людьми», которые «еще в силах договориться».

Адвокат допустила, что имущество поделят, подписав соответствующее соглашение. «Даже поданный представителем Артема иск в суд не отменяет наших переговоров, которые происходят и сейчас», — подчеркнула она.

Решение суда назначить супругам два месяца на примирение и приостановить бракоразводный процесс Гордон назвала «абсолютно нормальной практикой». Она отметила, что так обычно происходит, если у пары есть несовершеннолетние дети, а у Чекалиных их трое. «Ничего удивительного в этом нет. Их благополучно разведут спустя два месяца, если они, конечно, сами не передумают», — сказала юрист.

«Мы должны сделать все для досудебного урегулирования имущественных вопросов — так же, как мы должны сделать все для досудебного урегулирования вопроса по детям. Надо сказать, что Артем и Валерия являются чудесными родителями, и я полагаю, что спора по детям не будет», — заключила Гордон.

Валерия Чекалина подала в суд заявление о разводе с мужем в марте. Супруги пробыли в браке 11 лет. 12 апреля Артем Чекалин подал иск о разделе совместно нажитого имущества.

По данным ТАСС и Shot, Чекалин хочет взыскать со своей супруги более 1,2 млрд руб. У супругов есть четыре квартиры в Москве и две в Тольятти. В феврале Лерчек решила продать дом площадью 400 кв. м в коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске, где в прошлом марте проходили обыски по делу о неуплате налогов. Кроме того, писал Life, семья владела пятью люксовыми автомобилями стоимостью 145 млн руб.

В марте 2023 года против Чекалиных возбудили два уголовных дела — о легализации (отмывании) средств и об уклонении от уплаты налогов. Суд назначил супругам меру пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе пользования интернетом и телефоном. Впоследствии адвокат сообщил, что они погасили долги перед налоговой. Оба уголовных дела закрыли.