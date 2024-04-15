 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело инстаблогеров ,  
0 

Иск мужа Лерчек о разделе имущества приняли к производству

Симоновский суд принял к производству иск мужа Лерчек о разделе имущества
Сюжет
Дело инстаблогеров
Дата заседания пока не назначена. После закрытия уголовного дела блогер Валерия Чекалина подала заявление о разводе с мужем
Артём Чекалин
Артём Чекалин (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Симоновский суд Москвы принял к производству исковое заявление мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина о разделе общего имущества, сообщается в телеграм-канале столичных судов.

Иск был зарегистрирован 12 апреля, дата заседания не назначена. У супругов есть четыре квартиры в Москве и две в Тольятти, в феврале Лерчек объявила о решении продать дом площадью 400 кв. м в коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске, где в прошлом марте проходили обыски по делу о неуплате налогов.

В марте Чекалина подала в суд заявление о разводе с мужем после 11 лет брака. У пары трое детей.

Муж блогера Лерчек подал иск о разделе совместного имущества
Общество
Артём Чекалин

Уголовные дела против Чекалиных об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов были заведены в 2023 году. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. В СК заявляли, что Чекалина раздробила бизнес и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.

Супруги не признали вину. В конце 2023 года дело о неуплате налогов закрыли, блогер и ее муж погасили около 500 млн руб. долгов перед налоговой. В марте было закрыто и дело об отмывании денег.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Лерчек Валерия Чекалина раздел имущества
Материалы по теме
Блогер Лерчек подала на развод после закрытия уголовного дела
Общество
Суд рассмотрит заявление блогера Лерчек о разводе с мужем
Общество
Бастрыкин подтвердил, что блогер Лерчек выплатила долг в 500 млн руб.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Как промышленный клининг влияет на успешность производства РБК и Kärcher, 12:32
Над Бердянском сбили две ракеты Политика, 12:31
Баскетбольный ЦСКА сменил главного тренера за неделю до старта плей-офф Спорт, 12:31
Карнавал со сменой масок: как и зачем играть в бизнес-игры Pro, 12:30
Кремль заявил об акценте на работе с населением при борьбе с паводком Общество, 12:26
Кремль посчитал новые санкции против металлов обоюдоострым оружием Бизнес, 12:25
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов Политика, 12:25
Скидки исчезнут сегодня
До −76% на подписку РБК Pro и опции
За скидкой
Российским военным вручили денежные сертификаты за подбитые «Леопарды» Политика, 12:22
Потоп, из-за которого в Кургане призвали: «Эвакуируйтесь!» Общество, 12:20
Эксперты Bloomberg оценили убытки майнеров после халвинга в $10 млрд Крипто, 12:20
«Женщина, которая поет». Вспоминаем яркие высказывания Аллы Пугачевой Life, 12:17
Украинский дрон повредил объект связи в Белгородской области Мнение, 12:14
В США заявили, что 50% иранских ракет не взлетели или разбились в пути Политика, 12:07
В Думе анонсировали проверку контрольных в школе на предмет их нужности Общество, 12:07