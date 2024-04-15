Иск мужа Лерчек о разделе имущества приняли к производству
Симоновский суд Москвы принял к производству исковое заявление мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) Артема Чекалина о разделе общего имущества, сообщается в телеграм-канале столичных судов.
Иск был зарегистрирован 12 апреля, дата заседания не назначена. У супругов есть четыре квартиры в Москве и две в Тольятти, в феврале Лерчек объявила о решении продать дом площадью 400 кв. м в коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске, где в прошлом марте проходили обыски по делу о неуплате налогов.
В марте Чекалина подала в суд заявление о разводе с мужем после 11 лет брака. У пары трое детей.
Уголовные дела против Чекалиных об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов были заведены в 2023 году. По версии следствия, блогер оформила ИП и применяла упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год, но за два года получила доход «в существенно большем размере» от проведения фитнес-марафонов. В СК заявляли, что Чекалина раздробила бизнес и привлекла в качестве пособников супруга и других родственников.
Супруги не признали вину. В конце 2023 года дело о неуплате налогов закрыли, блогер и ее муж погасили около 500 млн руб. долгов перед налоговой. В марте было закрыто и дело об отмывании денег.
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