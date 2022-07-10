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Daily Mirror узнала о «миллионах рупий» в резиденции президента Шри-Ланки

Захватившие резиденцию президента Шри-Ланки протестующие нашли в особняке миллионы рупий, видео с купюрами распространилось в соцсетях, пишет Daily Mirror. Деньги передали органам безопасности. В апреле власти объявили дефолт

Video

В резиденции президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, которую захватили протестующие, обнаружили «миллионы рупий», в соцсетях распространилось видео, где они пересчитывают найденные купюры, сообщает Daily Mirror.

По данным издания, деньги передали органам безопасности. Власти пообещали рассказать о ситуации после изучения всех фактов. Миллион рупий равен примерно $12,6 тыс.

Протестующие, требовавшие отставки президента, захватили его резиденцию накануне. Глава государства покинул особняк до этого, его местонахождение остается неизвестным. Вечером того же дня демонстранты также подожгли резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе, который до этого объявил о готовности уйти в отставку после формирования нового правительства. Полиция арестовала троих человек в связи с поджогом.

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Протесты в Коломбо начались весной на фоне экономического кризиса. В апреле власти объявили дефолт из-за него и проблем с импортом товаров первой необходимости, вызванных нехваткой валюты. В Минфине говорили, что финансовое положение в стране ухудшили пандемия коронавируса и события на Украине. Ведомство подсчитало, что для разрешения кризиса стране необходима финансовая помощь в размере $3 млрд извне.

9 июля после массовых беспорядков и захвата резиденции президента последний согласился оставить пост. Спикер парламента Махинда Япа Абейвардена сообщил, что глава государства подаст в отставку 13 июля. В случае ухода Раджапаксы спикер парламента станет временным президентом страны.

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Позднее об отставке объявили министр сельского хозяйства Махинда Амаравира, министр туризма Харин Фернандо, министр труда Мануша Нанаяккара, министр транспорта Бандула Гунавардана и министр по продвижению инвестиций Дамика Перера.

Местная газета The Print писала о как минимум 45 пострадавших в ходе беспорядков, в том числе семи сотрудников сил безопасности. Большинство пострадало при столкновениях протестующих и полиции, в ходе которых силовики использовали водометы и слезоточивый газ, уточнила газета.

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Полина Мартынова
Шри-Ланка рупия резиденция протесты
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