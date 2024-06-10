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Дело спектакля с «Золотой маской» ,  
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Режиссеру Беркович вызвали скорую на заседание военного суда

Сюжет
Дело спектакля с «Золотой маской»
В связи с состоянием Беркович в военный суд вызвали скорую помощь, заседание пришлось временно прервать
Евгения Беркович
Евгения Беркович (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Судебное заседание по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которых обвиняли в оправдании терроризма, прервано из-за плохого самочувствия постановщика. Об этом журналистам рассказала адвокат Беркович Ксения Карпинская, передает ТАСС.

«Женя плохо себя чувствует, поэтому девочек под конвоем уводят из зала. Судебное заседание объявляется отложенным», — заявила она.

В военный суд вызвали скорую помощь. Заседание инстанции может продолжиться сегодня, в зависимости от заключения врачей после обследования режиссера, сказала адвокат. Муж Петрийчук Юрий Шехватов позднее сообщил, что обеих девушек вернули в зал.

Ксения Раппопорт в военном суде назвала спектакль Беркович «прививкой»
Политика
Ксения Раппопорт

Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года, с тех пор они находятся под арестом. Им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе Интернет). Им грозит до семи лет лишения свободы. В апреле уголовное дело передали для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд. В том же месяце Росфинмониторинг внес их в перечень террористов и экстремистов.

Причиной для возбуждения дела стал поставленный Беркович спектакль «Финист Ясный Сокол» о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама и уезжали к ним в Сирию. Петрийчук написала пьесу в 2019 году.

Они не признали вину. «Я поставила данный спектакль с целью профилактики терроризма, я не испытываю ничего, кроме осуждения или отвращения к терроризму», — заявляла Беркович.

Следствие полагает, что в постановке содержались признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), а после этого режиссер и драматург «публично демонстрировали [спектакль] на различных фестивалях, в театральных организациях, а также в сети Интернет».

С этим мнением не согласились многие общественные деятели, выступавшие как свидетели защиты на процессе. Так, народная артистка России Ксения Раппопорт в выступлении в суде назвала спектакль «Финист Ясный Сокол» «колоссальной профилактической прививкой» и очень важной разъяснительной работой, необходимой для того, чтобы объяснить девушкам, как легко можно попасть под влияние террористов. «Показан, очень просто, механизм, как девушки, девочки, у которых в жизни произошли неприятные обстоятельства, <...> и в момент их уязвимости и боли к ним подключаются вот такие люди, которые профессионально вычисляют таких женщин и вступают с ними в переписку. И дальше мы видим, каким кошмаром и ужасом это заканчивается», — оценивала она спектакль. С этим согласен и актер Вениамин Смехов. «И пьеса, и спектакль настойчиво предупреждают о такой беде, как сопутствие террористам и врагам нашего отечества», — заявил он.

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Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Евгения Беркович Светлана Петрийчук суд спектакль

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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