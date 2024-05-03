Суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук
Второй Западный окружной военный суд продлил на шесть месяцев срок ареста фигурантам дела об оправдании терроризма — режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, сообщила РБК адвокат Ксения Карпинская.
«Арест продлен на шесть месяцев, мы будем его обжаловать, оглашена вводная и резолютивная часть», — уточнила Карпинская. Арест продлили до 22 октября.
Беркович и Петрийчук обвиняются по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (оправдание и пропаганда терроризма с помощью интернета), им грозит до семи лет лишения свободы. В середине апреля Беркович и Петрийчук внесли в реестр экстремистов.
Женщин задержали 4 мая 2023 года, с тех пор они находятся под арестом. Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук.
Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.
Следствие усмотрело в постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» — запрещенной в России террористической организации.
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