 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело спектакля с «Золотой маской» ,  
0 

Суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук

Суд продлил арест Беркович и Петрийчук на шесть месяцев, до 22 октября
Сюжет
Дело спектакля с «Золотой маской»
Елена Беркович и Светлана Петрийчук (справа налево)
Елена Беркович и Светлана Петрийчук (справа налево) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Второй Западный окружной военный суд продлил на шесть месяцев срок ареста фигурантам дела об оправдании терроризма — режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, сообщила РБК адвокат Ксения Карпинская.

«Арест продлен на шесть месяцев, мы будем его обжаловать, оглашена вводная и резолютивная часть», — уточнила Карпинская. Арест продлили до 22 октября.

Дело режиссера Беркович и драматурга Петрийчук поступило в суд
Общество
Светлана Петрийчук и Евгения Беркович (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Беркович и Петрийчук обвиняются по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (оправдание и пропаганда терроризма с помощью интернета), им грозит до семи лет лишения свободы. В середине апреля Беркович и Петрийчук внесли в реестр экстремистов.

Женщин задержали 4 мая 2023 года, с тех пор они находятся под арестом. Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук.

Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Следствие усмотрело в постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» — запрещенной в России террористической организации.

Стала известна дата визита Путина в Китай

Китай запустил миссию по сбору грунта с обратной стороны Луны. Видео

В Кремле прокомментировали заявление Макрона об отправке войск на Украину

Советники Украины перед началом военных действий советовали ей сдаться

США начали перебрасывать из ОАЭ в Катар истребители и беспилотники

В Госдуме предложили легализовать продажу «красивых» автономеров

Apple объявила о самом крупном байбэке за всю историю рынка США

В США женщина дважды за 10 недель выиграла $1 млн в лотерею

Жулин раскрыл тайну фигуристов о полупьяных прокатах
Теги
Евгения Беркович Светлана Петрийчук оправдание терроризма новости
Материалы по теме
Апелляция утвердила решение суда о продлении ареста Беркович и Петрийчук
Политика
Режиссера Беркович и драматурга Петрийчук внесли в реестр экстремистов
Политика
РКН заблокировал в «Яндекс Музыке» трек с обращением Беркович к суду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 98,56 (-0,08) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 91,69 (-0,36) Инвестиции, 16:44
Мэр Орска пообещал восстановить смытую дамбу до зимы Общество, 17:46
Чемпион КХЛ подписал контракт с рекордсменом Белоруссии и МХЛ Спорт, 17:46
Риелторы оценили изменение предпочтений покупателей новостроек в Москве Недвижимость, 17:33
Андрей Тихонов не согласился с дисквалификацией за критику женщины-судьи Спорт, 17:31
Курс биткоина поднялся выше $61 тыс. Крипто, 17:30
Цена нефти Brent взяла курс на сильнейшее недельное падение за 3 месяца Инвестиции, 17:29
В Крыму в море унесло лодку с военнослужащими-срочниками Общество, 17:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В «Динамо» рассказали о переговорах с Радуловым Спорт, 17:17
ФСБ показала кадры допроса подозреваемой в шпионаже украинки Политика, 17:06
Ударившего девочку в Люберцах мужчину заподозрили в подлоге документов Общество, 17:04
Фигурист Малинин заявил о желании выучить прыжок в пять оборотов Спорт, 17:03
Трех киевских депутатов объявили уклонистами за службу в ВСУ «на бумаге» Политика, 17:02
Пользователь лишился $68 млн в криптовалюте из-за невнимательности Крипто, 17:01
На Инфрафоруме РБК обсудили новые инструменты продаж новостроек Отрасли, 16:59