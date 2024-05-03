Суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук

Суд продлил арест Беркович и Петрийчук на шесть месяцев, до 22 октября

Елена Беркович и Светлана Петрийчук (справа налево) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Второй Западный окружной военный суд продлил на шесть месяцев срок ареста фигурантам дела об оправдании терроризма — режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, сообщила РБК адвокат Ксения Карпинская.

«Арест продлен на шесть месяцев, мы будем его обжаловать, оглашена вводная и резолютивная часть», — уточнила Карпинская. Арест продлили до 22 октября.

Беркович и Петрийчук обвиняются по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (оправдание и пропаганда терроризма с помощью интернета), им грозит до семи лет лишения свободы. В середине апреля Беркович и Петрийчук внесли в реестр экстремистов.

Женщин задержали 4 мая 2023 года, с тех пор они находятся под арестом. Поводом стал спектакль «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук.

Пьеса рассказывает о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и решили уехать к ним в Сирию. В 2022 году спектакль получил две «Золотые маски» за лучшую работу драматурга и лучшие костюмы.

Следствие усмотрело в постановке признаки оправдания терроризма и идеологии «Исламского государства» — запрещенной в России террористической организации.